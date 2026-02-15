Barrio Parque le ganó a Jujuy Básquet en la Federación

El elenco cordobés llegó a su quinta victoria consecutiva al superar a Jujuy Básquet 79-71 como visitante con 17 conversiones de larga distancia, once de ellas en el segundo tiempo.

Los parciales en el Estadio Federación fueron 17-21, 22-19, 20-25 y 12-14.

Los «Cóndores» comenzaron mejor, de entrada marcaron un parcial de 4-0 con puntos en la pintura, sin embargo promediando el cuarto se les cerró el aro, la visita con transiciones prolijas y buen volumen de juego pasaron a ganar ante un elenco local que no tuvo efectividad.

Por eso se fueron al primer descanso corto 17-21.

En el segundo chico mejoro el goleó y ajustó la defensa el equipo de Guillermo Tasso.

Fornes entró derecho, marco dos triples y puso en partido al local ante un Barrio Parque que mantuvo el juego más allá del parcial 22-19, por lo que terminó el primer tiempo arriba por un punto, 39-40.

Pero en el tercer chico la visita estuvo certero con los tiros desde el perímetro. Sumó siete triples en el cuarto de la mano de Herrera y Rivata, que anotaron tres cada uno y sostuvo la ventaja para ir al descanso 59-65.

En el cierre de la partida, la visita mantuvo la diferencia en el marcador, aunque Jujuy Básquet nunca se resignó, hasta llegó a empatar en 70, pero apareció Bertona a 12 segundos del final para estirar la diferencia con un triple que comenzó a sentenciar la historia quedando finalmente 79-71 para Barrio Parque.