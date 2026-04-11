Vecinos atrapan a un ladrón de estéreos en pleno centro de Palpalá

Efectivos de la Infantería de la Unidad Regional 8, detuvieron a un hombre de 32 años que había sido reducido por vecinos tras intentar robar en un automóvil estacionado frente a la Plaza San Martín.

El malviviente forzó la puerta de un Volkswagen Golf para sustraer el equipo de música, pero fue sorprendido por los ciudadanos de la zona de calle Portugal, quienes evitaron su fuga hasta la llegada inmediata del personal policial que patrullaba el sector.

Al realizar la requisa, los uniformados descubrieron que el sujeto ocultaba en su mochila un verdadero «botín»: tres estéreos de distintas marcas y herramientas de corte, incluyendo cuchillos y pinzas utilizadas para violentar los vehículos.

La rápida intervención policial permitió poner a salvo los bienes y trasladar al sospechoso, con domicilio en Alto Comedero, hacia la Seccional 23 de la ciudad siderúrgica.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se investiga la procedencia de los demás equipos electrónicos hallados en su poder. Gracias al compromiso ciudadano y la presencia efectiva de Infantería en los puntos neurálgicos de la ciudad, se logró desbaratar la actividad de este delincuente, reafirmando que la vigilancia constante es la clave para mantener la seguridad en las zonas recreativas y comerciales.