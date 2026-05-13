Reunión estratégica con representantes del Banco Mundial y organismo de la provincia

Tras el encuentro con el gobernador Carlos Sadir, se llevó a cabo una importante reunión de trabajo junto a referentes del Banco Mundial y organismos provinciales.

El Gobierno de Jujuy mantiene una alianza estratégica con el Banco Mundial, una organización internacional especializada que actúa como fuente de asistencia para países en desarrollo.

En nuestra provincia, esta alianza está enfocada en el financiamiento de diferentes obras, buscando reactivar proyectos y potenciar la articulación productivo-laboral, a fin de seguir avanzando en gestiones concretas para bien de la comunidad.

En este marco, el gobernador Carlos Sadir recibió a representantes de esta entidad para dialogar sobre proyectos vinculados a infraestructura, minería, tecnología y especialmente sobre la Ruta N° 1, una de las obras clave para Jujuy.

Posteriormente, el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, se reunió con la gerente de operaciones del Banco Mundial con base en Buenos Aires, Cristina Santos, quien se refirió a la labor de su equipo de trabajo.

Como parte de la agenda que se extenderá hasta el 15 del corriente, en la oportunidad se realizó una pre-evaluación. El objetivo en esta primera instancia fue definir el alcance y costos, acordar tareas de preparación y próximos pasos en cuanto a adquisiciones, detalles técnicos, evaluación económica, aspectos ambientales y sociales.

Además de los referentes del Banco Mundial, Equipo de Coordinación del Proyecto y Ministerio de Economía, de los encuentros también participan miembros de carteras y organismos provinciales como el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Secretaría de Pueblos Indígenas y Dirección Provincial de Vialidad.