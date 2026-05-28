Catastro: Desde junio, la atención en Inmuebles será exclusivamente con turno

El turno se podrá gestionar a través del portal «Tu Jujuy» o desde el acceso disponible en la página web de la Dirección Provincial de Inmuebles.

A partir de junio, cinco áreas clave del Departamento de Catastro de la Dirección Provincial de Inmuebles atenderán exclusivamente con turno previo, el cual se podrá gestionar a través del portal «Tu Jujuy» o desde el acceso disponible en la página web: inmuebles.jujuy.gob.ar.

En el marco del plan de modernización administrativa que impulsa el Gobierno de Jujuy, se implementó de manera permanente el sistema de turnos digitales. Esta herramienta, desarrollada por el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización, ya se encuentra disponible y será de uso obligatorio y exclusivo a partir del próximo 1 de junio.

Inicialmente los turnos estarán habilitados para cinco áreas fundamentales del Departamento Catastro:

Jefatura de Catastro

División Técnica

Informaciones Catastrales

Registro Gráfico Parcelario

Control Dominial

El objetivo de esta medida es optimizar los tiempos, garantizando que todos los ciudadanos accedan a los servicios en igualdad de condiciones, de forma organizada y con un seguimiento claro de sus trámites.

¿Cómo solicitar un turno?

El trámite es 100% online y autogestionado. Para solicitarlo, se deberá ingresar al Portal de Trámites Unificados «Tu Jujuy» (tujujuy.gob.ar), registrarse para crear un usuario, seleccionar la opción de la Dirección Provincial de Inmuebles y elegir el día y horario de preferencia.

También se podrá acceder desde el botón «Turno digital» en nuestra página oficial, el cual redirecciona automáticamente al mismo portal. La aplicación móvil de la plataforma también se encuentra disponible para su descarga en Play Store y App Store.

Con esta implementación, seguimos transformando la experiencia del ciudadano y optimizando los tiempos para brindar una mejor atención personalizada.