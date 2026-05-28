La clave de la seguridad social es imprescindible para realizar trámites y consultas en ANSES

ANSES, organismo perteneciente al Ministerio de Capital Humano, recuerda que tener la Clave de la Seguridad Social es fundamental para llevar a cabo trámites y consultas de manera fácil, gratuita y segura tanto en mi ANSES como a través de la modalidad Atención Virtual, sin necesidad de acercarse a una oficina.

Con esta herramienta, los jubilados y pensionados pueden conocer la fecha y lugar de cobro de sus haberes previsionales o bien cambiar la entidad bancaria para percibirlos, realizar el cambio de una Obra Social o consultar el estado de un expediente; los titulares de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo.

Pueden también saber cuándo y dónde perciben la prestación o elegir el medio de cobro (presencial o virtual), y los trabajadores en relación de dependencia pueden informarse sobre sus aportes a través de la Historia Laboral, obtener la Certificación de Servicios, el Reconocimiento de Servicios o presentar el certificado escolar una vez al año.

Todos los ciudadanos, asimismo, pueden ingresar y actualizar sus datos de contacto para mantenerlos informados sobre las novedades de las prestaciones.

¿Cómo crearla?

Para crear la Clave de la Seguridad Social, desde una computadora o teléfono celular, los interesados deben ingresar en www.anses.gob.ar o en la app y seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar al apartado mi ANSES y elegir Creá tu clave.

2. Colocar el número de CUIL, el N° de Trámite que figura en la última versión del DNI y responder las preguntas de seguridad. En caso de no poder responderlas correctamente, deberá acercarse a las oficinas sin turno para finalizar el trámite.

3. Elegir una clave segura que pueda recordarse fácilmente, aceptar las políticas de seguridad y confirmarla.

4. Cuando el mensaje indique que la clave fue habilitada, ya podrá realizar trámites y consultas desde la computadora o celular.

Cabe destacar que esta Clave de la Seguridad Social es de nivel 2. Para crear un nivel 3 (que permite acceder a aplicaciones corporativas) se deberá concurrir sin turno a una oficina de ANSES.

Para más información, se puede ingresar aquí.