Hoy es el “Día de las Caballerías” de la provincia de Jujuy, en honor a San Santiago Apóstol

En la jornada de hoy se celebra el “Día de las Caballerías” de la provincia de Jujuy, en honor a su Santo Patrono, San Santiago Apóstol, una fecha que rinde homenaje a quienes integran esta importante especialidad de la Policía de la Provincia.

Esta significativa conmemoración representa una oportunidad para reconocer la trayectoria, el compromiso, la vocación de servicio y la permanente entrega del personal del Cuerpo de Caballería de la Unidad Regional 2, cuya labor cotidiana resulta fundamental para fortalecer la prevención, brindar seguridad y mantener un estrecho vínculo con la comunidad en toda la jurisdicción.

En este día tan especial, la Unidad Regional Dos hace llegar un afectuoso saludo y un sincero reconocimiento a todos los efectivos que integran el Cuerpo de Caballería, destacando su profesionalismo, dedicación y espíritu de servicio, valores que honran a la Institución y reafirman su compromiso con la sociedad.