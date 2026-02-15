Belgrano dio el golpe ante Independiente Rivadavia y se prende en la pelea de la Zona B

El equipo cordobés quedó a solo un punto del líder, que es Tigre.

Belgrano de Córdoba dio el golpe ante Independiente Rivadavia de Mendoza y se impuso 1-0 como visitante, por la primera fecha del Torneo Apertura, para prenderse en la pelea por la primera posición de la Zona B.

El único gol del encuentro lo hizo el mediocampista Franco Vázquez, a los 37 minutos del primer tiempo.

La anotación de Vázquez llegó luego de una muy buena ejecución de tiro de esquina de Emiliano Rigoni, que le permitió conectar solo en el área chica gracias también a la floja marca de los jugadores del equipo mendocino.

Esta victoria del “Pirata” cordobés fue una verdadera sorpresa, ya que Independiente Rivadavia de Mendoza llegaba a este partido como el único equipo con puntaje ideal. Gracias a estos tres puntos, Belgrano llegó a las 11 unidades y quedó a solo dos del líder de la Zona B, que es Tigre.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en la próxima fecha Belgrano visitará a Defensa y Justicia, mientras que Independiente Rivadavia de Mendoza recibirá a Independiente.

La síntesis del partido

Torneo Apertura

Zona B – fecha 5

Independiente Rivadavia de Mendoza – Belgrano de Córdoba

Estadio: Juan Bautista Gargantini

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Adrián Franklin

Independiente Rivadavia (Mza): Nicolás Bolcato; Juan Manuel Elordi, Sheyko Studer, Leonard Costa, Iván Villalba, Alejo Osella; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Belgrano (Cba): Thiago Cardozo; Adrián Sporle, Lisandro López, Alexis Maldonado, Leonardo Morales; Franco Vázquez, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Alcides Benítez; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Gol en el primer tiempo: 37m. Franco Vázquez (B)

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Ramiro Hernandes por Alcides Benítez (B), 14m. Gonzalo Ríos por Iván Villalba y Luciano Gómez por Alejo Osella (IR), 24m. Lucas Passerini por Nicolás Fernández (B), 27m. Rodrigo Atencio por Tomás Bottari y Luis Sequeira por Matías Fernández (IR), 39m. Santiago Longo por Franco Vázquez (B) y 44m. Jeremías Lucco por Lucas Zelarayán (B) y Bautista Dadín por Juan Manuel Elordi (IR)

