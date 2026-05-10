Carlos Sadir encabezó el 4° Festival del Litio y los actos por el Día de la Minería

En Olaróz Chico, el gobernador destacó el impacto económico del sector, anunció obras de infraestructura y reafirmó el compromiso con una minería sustentable junto a las comunidades.

La localidad de Olaróz Chico se convirtió esta semana en el epicentro de la actividad minera y cultural de la provincia. El gobernador Carlos Sadir presidió las celebraciones por el Día de la Minería (conmemorado el pasado 7) y la cuarta edición del Festival del Litio, un evento que busca fortalecer los vínculos entre el Estado, las empresas y las comunidades locales.

El litio como motor ante la crisis

En su discurso, el mandatario jujeño subrayó la relevancia estratégica de la minería en un contexto nacional complejo. «Nuestro país está en una situación crítica, pero hay sectores que están funcionando bien y creciendo, y uno de ellos es la minería. Para Jujuy es fundamental, con una participación clave en el Producto Bruto y en las exportaciones», afirmó Sadir.

El gobernador hizo especial hincapié en el modelo de gestión local: «Apostamos a seguir desarrollando una minería sustentable, que genera puestos de trabajo para la gente del lugar y para los proveedores locales. Es un trabajo conjunto entre comunidades, Gobierno y empresas».

Anuncios y gestión en territorio

Más allá de lo protocolar, la visita oficial dejó novedades concretas para los vecinos de Olaróz Chico. Sadir anunció el inicio de las obras de cloacas para el pueblo y la próxima inauguración del nuevo edificio de la Escuela Primaria N° 211 «Gendarmería Nacional», obras destinadas a mejorar la calidad de vida en la región de la Puna.

Una celebración con proyección internacional

La celebración contó con una nutrida comitiva oficial, incluyendo a los ministros José Gómez (Minería), Federico Cardozo (Hacienda), Isolda Calsina (Planificación) y representantes de JEMSE y Agua Potable. La presencia internacional estuvo marcada por el viceministro de Clima y Medio Ambiente de Polonia, Krzysztof Andrzej, lo que resalta el interés global en los recursos jujeños.

Entre las autoridades presentes destacaron Mario Gerónimo, representante de la comunidad aborigen local, y Eladio Valdez, comisionado de Súsques. El sector privado también tuvo una fuerte presencia a través de Carlos Carrillo, presidente de la Cámara Minera, y referentes de las empresas operadoras del salar de Cauchari-Olaróz, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada.

Tras el acto central, se realizó la tradicional ceremonia de agradecimiento a la Pachamama, seguida por un desfile cívico, escolar y empresarial. Asimismo, quedó oficialmente inaugurada la Expo Minera, donde las operadoras del salar de Cauchari-Olaróz exhibieron sus proyectos y tecnologías.

Cultura y color

El festival cerró con una ambiciosa propuesta artística. Desde las 14 horas, el escenario principal recibió a figuras de renombre como Los Kjarkas y Dalmiro Cuellar, junto a grupos como Los Lirios Colombianos, Namaray, y referentes locales como Ecos de la Puna y Rocío Fuenzalida, uniendo el potencial industrial con la identidad musical de la región.

Interés europeo en el modelo jujeño

Polonia, que actualmente lidera la industria de baterías en Europa, busca diversificar sus fuentes de suministro. «Vinimos para interiorizarnos y comprender la industria del litio en Jujuy», señaló Andrzej. El funcionario polaco se mostró impactado por el esquema de gestión local: «Estoy muy impresionado por la magnitud de la industria y por la cooperación entre el Gobierno, las comunidades y las empresas; es un modelo que tenemos que trabajar en Polonia», afirmó.

Jujuy: Calidad mundial y formación técnica

Por su parte, el sector empresarial reafirmó el liderazgo de la provincia. Nicolás Damin, director de Asuntos Públicos LATAM de CNGR, agradeció el respaldo del gobernador Carlos Sadir y subrayó la importancia de la reciente conformación de la Mesa Minera en San Juan, con fuerte protagonismo de Jujuy.

Damin enfatizó que la clave del crecimiento reside en fortalecer a los proveedores locales y la educación técnica. En ese sentido, anunció un convenio con JEMSE para el uso del laboratorio en Palpalá, destinado a la formación de profesionales. “Jujuy es la capital del litio en la Argentina. La calidad del mineral jujeño es reconocida a nivel mundial”, sentenció el directivo.

Reflexión y señales al mundo

En sintonía con estas declaraciones, el titular de la Cámara Minera de Jujuy, Carlos Carrillo, llamó a reflexionar sobre los años de producción sostenida en la provincia. «Este es un momento para celebrar la certeza de saber cómo se hace minería de litio en nuestra provincia», expresó Carrillo. Asimismo, instó a seguir enviando señales claras de previsibilidad: «Debemos dar las señales para que el mundo invierta en Jujuy y que eso se traduzca en desarrollo para toda la provincia».