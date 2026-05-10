Ley Micaela: La formación dio inicio en Alto Comedero y Yala

Dando cumplimento a lo que establece la Ley Micaela comenzó la formación en Alto Comedero y Yala para prevenir la violencia de género.

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades dio inicio a una nueva instancia de formación en el marco de la Ley Micaela, destinada a agentes de seguridad en Alto Comedero y también en Yala.

Formación en Ley Micaela

El objetivo es fortalecer herramientas institucionales vinculadas a la perspectiva de género y derechos humanos. Promover una intervención integral, responsable y comprometida ante situaciones de violencia por motivos de género, incorporando contenidos orientados a la prevención, el abordaje adecuado y la asistencia correspondiente.

Durante la jornada se trabajaron conceptos vinculados a género, los distintos tipos y modalidades de violencia que existen, desigualdades estructurales y el rol de las instituciones en la garantía de derechos.

La implementación de la Ley Micaela permite consolidar políticas públicas con enfoque de género favoreciendo intervenciones más eficientes, empáticas y respetuosas en todos los ámbitos del Estado.

Es de destacar que la Normativa N° 27.499 establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se informó que la formación continuará con un próximo módulo donde el tema central será diversidad sexual, ampliando contenidos vinculados a la importancia de relacionarse de forma saludable, teniendo en cuenta el respeto a las diversidades, la inclusión y promoción de derechos de las personas del colectivo LGBTIQA+.

En este caso, en Alto Comedero, las acciones de formación destinadas a los agentes de seguridad fortalecen una mirada integral e inclusiva ya que son, en muchos casos, los primeros en tomar contacto con mujeres o personas de la diversidad sexual en situación de vulnerabilidad. La disertación estuvo a cargo de la coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.

Dando cumplimiento a la Ley Micaela también se dio inicio la capacitación en la Municipalidad de Yala para todas las personas que desarrollan sus tareas en ámbitos del Estado.