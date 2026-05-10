“Circulando Energías” premiará reels, proyectos y producciones sostenibles de estudiantes

«Circulando Energías» trae premios a reels, bienes y planes de acción en clave ambiental y circular en la educación obligatoria y de contexto de encierro

El Gobierno de Jujuy, a través de los Ministerios de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), de Educación y de Ambiente y Cambio Climático, informa que están abiertas las inscripciones para el Programa «Circulando Energías», impulsado por la Secretaría de Energía del MISPTyV.

«Circulando Energías»: saberes, prácticas y producciones en circulación

La iniciativa integrará acciones educativas y ambientales, junto con producciones de bienes y audiovisuales realizadas por estudiantes de nivel inicial y primario, de secundarias técnicas y agrotécnicas, y de la modalidad de educación en contexto de encierro (M.E.C.E). Busca, en tales espacios, construcción de conciencia, prácticas y una formación integral vinculada a la educación ambiental, la eficiencia energética, el uso del agua y la producción sostenible en clave de circularidad.

El objetivo de ‘Circulando Energías’ es poner en movimiento y potenciar la energía de cientos de estudiantes, docentes, personal de establecimientos escolares y penitenciarios, y equipos técnicos de los ministerios participantes, fortaleciendo el trabajo colaborativo y la construcción de conocimientos con impacto territorial.

En nivel inicial y primario, las actividades derivarán en planes de acción y en desarrollos y producciones audiovisuales en formato reel para redes sociales. En las escuelas secundarias técnicas, agrotécnicas y en la modalidad en contexto de encierro, el trabajo estará orientado a producciones con foco en producción circular, energías renovables y formación para prácticas profesionalizantes. Se premiarán, así, reels para Instagram, planes de acción y producción de bienes.

Podrán participar instituciones de nivel inicial y primario, públicas y privadas, escuelas secundarias técnicas y agrotécnicas de la provincia y estudiantes de la modalidad de educación en contexto de encierro de establecimientos penitenciarios provinciales.

El programa se desarrolla en cinco etapas: Inscripciones, Formación y capacitación, Producción (con monitoreo), Evaluación y Premiación

Actualmente están abiertas las inscripciones, que pueden realizarse completando el formulario de inscripción, disponible haciendo click aquí.

Antecedentes: eficiencia energética y cuidado del ambiente

«Circulando Energías» nace de experiencias previas que fortalecieron la conciencia energética en la provincia: ‘El saber ilumina’, que durante tres años reconoció acciones vinculadas a la eficiencia energética y el cuidado del ambiente en escuelas primarias y secundarias; y ‘Renovando Energías’, que promovió la integración de saberes, oficios y contextos mediante el trabajo conjunto entre la Secretaría de Energía y los ministerios de Educación y de Seguridad en la Modalidad de Educación en Contexto de Encierro.