Avanza la coordinación del megaoperativo por la peregrinación a la Virgen de Punta Corral

Organismos provinciales, municipios y autoridades iniciaron la planificación del dispositivo de seguridad, salud y asistencia para el tradicional evento religioso que se realizará el 29 de marzo.

En el marco de la organización de la tradicional peregrinación a la Virgen de Punta Corral, días pasados se llevó a cabo la primera reunión de coordinación entre organismos provinciales, municipales y autoridades con el objetivo de planificar el operativo integral de asistencia, seguridad y prevención para el multitudinario evento religioso que se desarrollará el próximo 29 de marzo.

El encuentro fue convocado por el comisionado municipal de Tumbaya, Javier Medina, y contó con la participación del párroco local y representantes de distintos ministerios y organismos que integran el dispositivo de trabajo. Durante la reunión, cada área expuso las tareas que desarrolla anualmente y se analizaron las acciones necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de los peregrinos.

Organización del megaoperativo por Punta Corral

El director general de Emergencias de Jujuy, Ariel Mamaní, explicó que la Dirección de Emergencias, conocida como Defensa Civil cumple el rol de coordinar a los distintos servicios de respuesta que intervienen en este mega evento religioso. “Como todos los años trabajamos articuladamente con organismos provinciales y municipales para organizar el dispositivo que acompaña la peregrinación a la Virgen de Punta Corral, un evento multitudinario que convoca a miles de fieles”, señaló.

Entre los organismos participantes se encuentran el Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de la Provincia y sus distintas unidades operativas; el Ministerio de Salud mediante el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME); el Ministerio de Desarrollo Humano, encargado de la asistencia al personal que presta servicios durante la peregrinación; además de Recursos Hídricos y autoridades municipales de la región.

Durante el encuentro, el SAME informó la solicitud para la instalación de un hospital de campaña de gran capacidad, que contará con diferentes áreas de atención médica, incluyendo laboratorio, diagnóstico por imágenes y la posibilidad de realizar intervenciones quirúrgicas de emergencia, con el objetivo de reforzar la atención sanitaria durante el operativo.

Asimismo, se informó que las recientes lluvias provocaron deterioros en algunos tramos del camino, por lo que Recursos Hídricos ya dispuso maquinaria para realizar tareas de acondicionamiento en la traza hasta el sector del segundo calvario, punto a partir del cual el recorrido continúa únicamente por senda peatonal.

En cuanto al operativo de emergencias, se prevé la instalación de puestos de asistencia a lo largo de los principales accesos de peregrinación, tanto por Tumbaya como por Tunalito, con la participación conjunta de Defensa Civil, Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios y personal del SAME. Además, Defensa Civil coordinará la instalación de una carpa donde funcionará de manera preventiva el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), desde donde se articulará la respuesta ante eventuales situaciones como rescates, asistencia médica, búsqueda de personas extraviadas o evacuaciones sanitarias.

Punta Corral, un evento de fe único

La peregrinación a la Virgen de Punta Corral es considerada uno de los eventos de fe más convocantes de la región, con una gran movilización de fieles que se desplazan durante varios días por distintos caminos hacia el santuario. Se estima que la convocatoria puede superar ampliamente las cien mil personas, lo que demanda una planificación logística y operativa de gran magnitud.

Las autoridades informaron que en los próximos días se realizará una segunda reunión de coordinación para continuar avanzando en la organización del operativo interinstitucional que acompañará a los peregrinos durante toda la celebración religiosa.