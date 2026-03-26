Capacitan a entrenadores y profesores sobre newcom en El Piquete

El Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes, continúa con las capacitaciones de newcom destinada a los adultos mayores.

Impulsado por el Gobierno de Jujuy, se realizó una importante capacitación de newcom, una de las principales disciplinas deportivas para los adultos mayores, en la localidad de El Piquete. Hubo un buen marco de profesores y entrenadores.

El constante desarrollo del deporte se logra a través de las capacitaciones y trabajando en territorio, una impronta que desde la Secretaría de Deportes se logró aplicar con el constante trabajo articulado con los municipios.

“Aprovechando la cercanía, además de los profesores y entrenadores de El Piquete, dijeron presentes los referentes de deportes de las comunas de Rodeito, Santa Clara, fue abierto con muy buena participación de la gente”, apuntó Gonzalo Torres, director de Deporte Inclusivo sobre la actividad.

El funcionario tuvo a su cargo la disertación en el cual se hizo hincapié en “estrategias de juego, el reglamento del newcom y puntos a tener en cuenta a la hora de entrenar atendiendo a que normalmente lo practican adultos y adultos mayores”, explicó.

Por otro lado, indicó que “la capacitación está disponible en Secretaría de Deportes y se la ofrecimos al municipal de El Piquete que nos solicitó estar presentes, ya que ellos están comenzando a desarrollar en las categorías +60 años y van formando más equipos».

«A partir de esta capacitación se pondrán implementar las herramientas para las mejoras continuas de todos los equipos que se incorporen”, finalizó Gonzalo Torres.