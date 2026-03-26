Sadir y Bernis coordinan prioridades legislativas con foco en el desarrollo y el empleo

En el salón “Presidente Raúl Alfonsín”, el gobernador Carlos Sadir y el vicegobernador Alberto Bernis se reunieron con los legisladores del bloque Jujuy Crece para analizar los principales ejes de gestión y la agenda legislativa. El encuentro puso el foco en obras públicas, minería, vivienda y los proyectos clave como la municipalización de Alto Comedero y la nueva ley de coparticipación municipal.

Tras el encuentro, el gobernador confirmó que la municipalización de Alto Comedero fue uno de los temas abordados. “Hemos hablado. Se dio un intercambio; por supuesto que no hay definición sobre el tema, pero quedamos en seguir hablando estos temas y todos los otros que tenemos para plantear, los primeros días de abril”, señaló Sadir.

Ante las consultas sobre coparticipación municipal, el mandatario explicó que el proyecto continúa en análisis y requiere consensos amplios. “También hemos hablado del proyecto de ley de coparticipación que enviamos el año pasado, que está acá a consideración y hemos tenido un intercambio”, señaló. Y remarcó la complejidad del debate: “Esto es lo que se llama una ley convenio: tenemos que estar de acuerdo todos —el gobierno provincial, pero también los intendentes y los comisionados”.

Sadir anticipó además que se fortalecerá el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el bloque legislativo. “Nos pusimos de acuerdo en venir con nuestros ministros para mostrar el plan de trabajo, fundamentalmente en obras públicas, donde tenemos un programa muy importante”, sostuvo.

Entre los ejes estratégicos, destacó el avance del Corredor Bioceánico y el desarrollo minero.

“Estamos en un momento muy importante. Hoy o mañana se presentará un nuevo proyecto del RIGI por más de 1.200 millones de dólares, lo que significa puestos de trabajo, sobre todo para la zona minera”, afirmó. También se refirió al déficit habitacional. Ante la decisión del gobierno nacional de no avanzar con planes de vivienda, el mandatario subrayó que la provincia asume ese desafío: “Estamos haciendo grandes esfuerzos para trabajar sobre eso”, indicó.

Por su parte, el vicegobernador Alberto Bernis amplió el alcance político del encuentro y remarcó la necesidad de consolidar la articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo. “Estamos convencidos de que es lo que necesita el gobernador como nuestro referente principal: el fortalecimiento colectivo de la gestión”, señaló. En esa línea, subrayó el compromiso del bloque con el proyecto político que conduce la provincia: “Se marca una continuidad y una pertenencia a un proyecto que gobierna Jujuy, y lo vamos a seguir adelante con mucha expectativa, con mucha esperanza, con mucha fuerza”.

Bernis remarcó la necesidad de profundizar políticas públicas con impacto directo en la ciudadanía. “Fundamentalmente profundizar en los grandes proyectos que tienen que ver con la gente”, sostuvo. Vinculó esa agenda con los recientes anuncios de inversión y puso como ejemplo el nuevo proyecto del RIGI: “Una empresa que va a realizar una inversión de 1.200 millones de dólares, que va a significar aproximadamente 700 puestos de trabajo”.

En materia de infraestructura, adelantó gestiones de financiamiento internacional para la red vial provincial. “Se está gestionando financiamiento con el Banco Mundial para las rutas nacionales, particularmente para la Ruta 1”, precisó. En esa línea, reafirmó la centralidad del empleo como eje de gestión: “El trabajo dignifica y es el que da solución a la gente”.

En el plano político, Bernis convocó a la unidad del bloque como condición para fortalecer la gestión. “Tenemos que trabajar en unidad, en bloque, para fortalecer la gestión del gobierno, para ayudar y acompañar las decisiones del gobernador y de todo el equipo que estamos gobernando”, concluyó.