El intendente Jorge participó celebración del 8° aniversario de la Comunidad Terapéutica del Servicio Penitenciario

En el marco del octavo aniversario de la Comunidad Terapéutica de Adicciones “María Inés Codesido”, el intendente capitalino, Raúl “Chuli” Jorge, acompañado del secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, visitó el Servicio Penitenciario Provincial para acompañar la celebración y reconocer la labor que lleva adelante esta institución en materia de rehabilitación.

Durante su visita, el jefe comunal expresó su satisfacción por el trabajo que se realiza en el ámbito penitenciario, destacando su carácter innovador y su impacto a nivel nacional, “gran orgullo por nuestro servicio penitenciario, que es un ejemplo para todo el país, porque es la primera actividad complementaria y multidisciplinaria terapéutica, que no solo cumple con el rol de rehabilitar -fundamentalmente por el consumo de drogas- a estas personas que están detenidas, sino que se hace un trabajo complementario con varias disciplinas”, afirmó.

En la ocasión, el intendente entregó unos donativos para los internos que forman parte de la comunidad, “hoy vinimos a colaborar con Melina Cid Conde, que dicta yoga para veinticinco reclusos que están haciendo este esfuerzo y, en este sentido felicitar al jefe, a toda la comunidad del penitenciario, porque están haciendo una gran labor para rehabilitar ciudadanos que tienen que volver a la ciudad, a sus hogares para emprender un nuevo rumbo de vida”, señaló.

Asimismo, remarcó la importancia de brindar herramientas que permitan a los internos reinsertarse en la sociedad, “esto les brinda herramientas para luchar en la vida, obviamente en la dureza que eso significa, pero con estos conceptos tan básicos como las prácticas terapéuticas permanentes en distintas ramas, creo que eso ayuda mucho a contemplar el espíritu y la esperanza de que pronto puedan estar siendo parte de la sociedad”, agregó.

Por su parte, el jefe del Servicio Penitenciario de Jujuy, Félix Armando Guevara, destacó la continuidad y el compromiso del programa, “estamos celebrando un aniversario más de la Comunidad Terapéutica, un espacio donde el servicio penitenciario hace el aporte a la sociedad con el tratamiento que se realiza para aquellas personas que tienen algunas cuestiones de adicciones con diferentes tipos de sustancia”, expresó.

Finalmente, Guevara subrayó la importancia de sostener estas políticas en el tiempo, “venimos trabajando desde hace muchos años haciendo hincapié en este espacio laboral, que es muy importante para nosotros y, sobre todo, para nuestras sociedades”.

El trabajo de la Comunidad Maria Inés Codesido

El proyecto de la Comunidad Terapéutica de Adicciones es único a nivel nacional en contexto de encierro y ha sido impulsado gracias a su fundadora, María Inés Codesido, dando lugar al servicio integral que hoy se brinda dentro del sistema penitenciario. Esta iniciativa se consolidó como un modelo innovador en el abordaje de las adicciones, orientado a la recuperación y reinserción social de las personas privadas de la libertad.

La Comunidad Terapéutica de Adicciones “María Inés Codecido”, ubicada en el Servicio Penitenciario N°7 de Alto Comedero, tiene como objetivo promover un cambio de posicionamiento frente al consumo de drogas, fomentando la construcción de un sentido de vida a partir de nuevos patrones conductuales, con la incorporación de límites y pautas saludables.

Actualmente, cuenta con un equipo interdisciplinario de especialistas que cumplen funciones como operadores sociocomunitarios, brindando atención integral en adicciones. Este equipo desarrolla intervenciones psicoterapéuticas a nivel social y psíquico, tanto de manera individual como grupal, a través de psicoterapia semanal, grupos terapéuticos, espacios de convivencia, terapias multifamiliares y talleres que incluyen yoga, deporte, música, radio, carpintería, electricidad y huerta, entre otras propuestas orientadas al desarrollo personal y la reintegración social.