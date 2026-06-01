Desde hoy nuevo precio de pasajes interurbanos en Jujuy

Las empresas del transporte interurbano avanzaron en una nueva actualización tarifaria que impacta en los pasajes de los colectivos que conectan San Salvador de Jujuy con distintas localidades del interior provincial.

Mientras tanto, los usuarios continúan utilizando el sistema de pago electrónico del transporte público y pueden consultar información sobre beneficios y descuentos vigentes a través de SUBE.

Desde este 1 de junio de 2026 comenzó a regir un nuevo cuadro tarifario para los colectivos interurbanos (media distancia) en Jujuy, con aumentos que alcanzan a los servicios hacia la Quebrada, Puna, Valles y Yungas.

Quebrada y Puna

• Tilcara: $ 9.900

• Purmamarca: $ 9.400

• Maimará: $ 8.900

• Humahuaca: $ 14.600

• Abra Pampa: $ 25.100

• La Quiaca: $ 32.500

• Volcán: $ 4.500

• Tumbaya: $ 5.300

• Súsques: $ 23.700

• Iruya: $ 25.700

Valles

• El Carmen: $ 2.765

• Perico: $ 3.594

• Monterrico: $ 3.708

• San Antonio: $ 3.464

• Aeropuerto: $ 4.849

• Aguas Calientes: $ 6.750

• Puesto Viejo: $ 5.562

• La Mendieta: $ 5.842

San Pedro y Yungas

• San Pedro: $ 6.900

• Fraile Pintado: $ 10.400

• Libertador General San Martín: $ 11.800

• Calilegua: $ 12.500

• Caimancito: $ 14.300

• Yuto: $ 17.100

• Palma Sola: $ 18.700

• El Talar: $ 19.800

• Chalicán: $ 9.200

• Santa Clara: $ 9.600

La actualización tarifaria fue difundida en la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy y reemplaza al cuadro que había comenzado a regir el 1 de mayo.

Desde las empresas recomiendan consultar en boleterías antes de viajar, ya que algunos valores pueden variar según el servicio y la empresa prestadora.