Capacitación para emprendedores: dictarán nuevos talleres de formación en distintas localidades

Las capacitaciones gratuitas se desarrollarán entre el 20 y el 23 de julio, enfocadas en fortalecer herramientas para el crecimiento de emprendedores.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Fortalecimiento Económico y la Coordinación de Economía Comunitaria, llevará adelante una nueva agenda de talleres gratuitos para emprendedores y emprendedoras, orientados a brindar conocimientos prácticos que contribuyan al crecimiento de proyectos productivos y al fortalecimiento de la economía comunitaria.

Las propuestas incluyen capacitaciones en marroquinería, sublimación, presentación de stands para ferias, uso de billeteras virtuales, cálculo de costos y fijación de precios, punto de equilibrio, líneas de financiamiento y herramientas para iniciar o consolidar un emprendimiento.

El cronograma previsto es el siguiente:

• Lunes 20 de julio, de 15:00 a 19:00 horas, en la Casa Común «La Salita» (Manzana 69, Lote 4, El Bananal): segundo módulo de marroquinería con ecojeans y termofusión; taller de sublimación; capacitación sobre presentación de stands y uso de billeteras virtuales.

• Martes 21 de julio, de 15:00 a 19:00 horas, en el CIC de Huacalera y Yacoraite: segundo módulo de marroquinería con ecojeans y termofusión, además de capacitación sobre presentación de stands y uso de billeteras virtuales.

• Martes 21 de julio, de 18:00 a 20:00 horas, en República de Siria N.º 125, barrio San Martín, Palpalá: taller sobre costos, cálculo de precios, punto de equilibrio y líneas de financiamiento.

• Jueves 23 de julio, de 17:30 a 19:30 horas, en el Punto Digital de El Piquete (calle Formosa esquina Jujuy): capacitación sobre cómo iniciar un emprendimiento y las principales líneas de financiamiento disponibles.

Estas acciones forman parte de las políticas públicas que impulsa el Ministerio de Desarrollo Humano para promover el desarrollo económico local, fortalecer las capacidades de emprendedores y emprendedoras y generar mayores oportunidades de crecimiento mediante el acceso a herramientas de formación y acompañamiento.

Las actividades son gratuitas y están abiertas al público en general. Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse al correo electrónico coordeconomiacomunitaria@gmail.com.