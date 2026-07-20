El intendente Jorge destacó el trabajo municipal para asistir a los vecinos y recuperar la ciudad

Tras los fuertes vientos que provocaron anegamientos, caída de árboles, postes y daños en distintos sectores de la ciudad, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy desplegó un importante operativo de emergencia para asistir a las familias afectadas, restablecer los servicios esenciales y avanzar en la recuperación de los espacios públicos mediante el trabajo coordinado de las distintas áreas de la Secretaría de Servicios Públicos.

Al respecto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó el compromiso de los equipos municipales frente a la magnitud del fenómeno meteorológico que afectó a la capital jujeña y señaló que se trató de un evento de características excepcionales.

“Veníamos de un verano bastante tranquilo en cuanto a lluvias, pero hoy estamos viendo catástrofes en distintas partes del mundo y lo que ocurrió en Jujuy hacía muchísimos años que no sucedía. La velocidad del viento y la intensidad del fenómeno provocaron importantes daños en estructuras antiguas, como la vieja estación de trenes, además de afectar numerosas viviendas y gran parte del arbolado público. Permanentemente realizamos tareas de poda preventiva y retiramos ejemplares que representan un riesgo, pero hay situaciones que la naturaleza vuelve impredecibles y terminan generando este tipo de consecuencias”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal indicó que el temporal también ocasionó la caída de una importante cantidad de postes pertenecientes a empresas de televisión por cable. “Han caído más de 80 postes de estas empresas y creo que lo que debemos hacer ahora es comprender la magnitud de este fenómeno, extremar los cuidados y trabajar para superar cuanto antes todos los inconvenientes”, afirmó.

En ese marco, Jorge remarcó que desde el primer momento la prioridad fue asistir a las familias damnificadas. “Definimos como prioridad atender las viviendas y acompañar a los vecinos afectados. En paralelo avanzamos con la recuperación del alumbrado público, la reparación de semáforos, la limpieza de espacios verdes y el resto de los servicios. También pedimos a la comunidad que continúe informando cualquier situación pendiente para que podamos dar una respuesta lo más rápido posible”, concluyó.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, resaltó la rápida respuesta del municipio y el esfuerzo sostenido de los equipos operativos durante toda la emergencia, “lo importante es que hubo una respuesta inmediata por parte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy con todos sus equipos, fundamentalmente, los que integran la Secretaría de Servicios Públicos, habida cuenta de que somos los responsables de lo que es el alumbrado público, la semaforización, los espacios verdes”, expresó.

Además, detalló la intensidad del trabajo realizado, “desde las 4 de la madrugada del primer día que tuvimos la contingencia empezamos a trabajar en forma continua. Los equipos trabajaban durante 18, 19 horas diarias, con poco descanso, pero con una actitud de servicio muy importante. Estuvimos al pie del cañón, como se dice popularmente, trabajamos muchísimo con todos los árboles caídos, con las ramas caídas”.

Marenco también pidió dimensionar el carácter extraordinario del fenómeno climático y evitar interpretaciones alejadas de la realidad, “estamos hablando de una situación muy particular, no podemos permitirnos ni permitir que se hagan conjeturas equivocadas o de algunas personas con intenciones de tener algún vicio de integración política o intencionalidades políticas. Esto es una situación de emergencia no deseada, nadie puede prevenir un tsunami, una tormenta, o una situación como la que nos tocó atravesar. Lo importante es que tuvimos respuesta inmediata, venimos levantando el alumbrado público en función de que la empresa EJESA va reponiendo la energía en los diferentes sectores. Eso también conlleva a que podamos ir suministrando el funcionamiento de todos los semáforos que estaban sin funcionar, porque, repetimos, son elementos que funcionan con corriente eléctrica, no hay otra forma”.

Finalmente, destacó que las tareas continúan en distintos puntos de la ciudad hasta completar la recuperación total de los espacios afectados, “los equipos de Espacios Verdes y de Higiene Urbana siguen trabajando, de hecho, uno de los sectores más dañados fue el parque San Martín, y, sin embargo, hoy posee una paisajística muy adecuada a la normalidad. Lo vamos a seguir haciendo, tenemos una profunda vocación de servicios. Trabajamos sábado, domingo, feriado, no nos importó si había o no un partido de Argentina, la prioridad era devolverle a la ciudad la normalidad y la paisajística adecuada”.