 El IAAJ impulsa una nueva formación en streaming para profesionales del sector audiovisual

El IAAJ, a través de la Comisión de Filmaciones, abrió las inscripciones para la capacitación «Producción y Realización de Streaming» con Martín De Iuliis

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ), a través de la Comisión de Filmaciones, abrió las inscripciones para la capacitación «Producción y Realización de Streaming», una propuesta destinada a fortalecer las capacidades técnicas y profesionales de quienes se desempeñan en el sector audiovisual y los medios de comunicación.

La capacitación se desarrollará de manera presencial los días 10, 11 y 12 de agosto, de 16 a 20 horas, y brindará herramientas orientadas a la producción y realización de streaming. A través de instancias teóricas y prácticas, las y los participantes adquirirán conocimientos para diseñar, montar y ejecutar transmisiones en vivo, además de incorporar estrategias de monetización en el entorno digital.

Durante las tres jornadas se abordarán contenidos vinculados a la construcción de audiencias, estrategias comerciales, posibilidades de patrocinio, equipamiento técnico para la realización de streaming y las principales tendencias para la publicación y monetización de contenidos en redes sociales.

Sobre el capacitador

La capacitación estará a cargo de Martín De Iuliis, licenciado en Producción y Realización Audiovisual, director de contenidos y fundador de Embajada, estudio especializado en la producción de contenidos digitales. Además, es Embajador de Sony Alpha Latinoamérica y cuenta con una amplia trayectoria en la producción de streamings y contenidos para reconocidos creadores digitales, así como en la dirección de proyectos para marcas nacionales e internacionales.

La propuesta está dirigida a profesionales y trabajadores/as de la producción audiovisual, así como a quienes se desempeñan en medios de comunicación y deseen incorporar herramientas para el desarrollo de contenidos digitales con estándares profesionales.

Inscripciones

Las inscripciones estarán abiertas del 16 de julio al 3 de agosto y podrán realizarse a través de la web del IAAJ. Los cupos son limitados.

La incorporación del streaming como herramienta de producción y difusión amplía las posibilidades de desarrollo dentro de la industria audiovisual. A través de esta propuesta, el IAAJ, mediante la Comisión de Filmaciones, continúa impulsando espacios de formación que acompañan la actualización profesional del sector, promoviendo la incorporación de nuevas herramientas y conocimientos acordes a las tendencias y demandas del ecosistema audiovisual contemporáneo.