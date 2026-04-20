Caballería rescato un animal tras un siniestro vial en Ruta Provincial 4

Personal de la División Caballería de la Unidad Regional 1 acudió de urgencia a la Ruta Provincial 4, a la altura del barrio Las Peras, tras registrarse un choque entre un automóvil Kangoo Express y un animal suelto.

Al llegar al sitio, los efectivos constataron que el ejemplar equino presentaba una fractura en su miembro anterior izquierdo como consecuencia del fuerte impacto con el rodado.

El operativo de rescate demandó una coordinación precisa entre el personal de la Seccional 34 de Reyes, Seguridad Vial y el equipo de Caballería para asegurar la zona y asistir al animal herido.

Se dispuso el uso de un camión jaula especializada para realizar la carga y el traslado del equino de manera segura, evitando prolongar su sufrimiento en la vía pública.

El animal fue derivado a los predios de la unidad policial para recibir tratamiento veterinario especializado y quedar bajo resguardo.

Las autoridades recordaron la importancia de mantener a los animales fuera de las rutas para prevenir este tipo de accidentes que ponen en riesgo tanto la vida de los conductores como la de la fauna local