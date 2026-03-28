Caos en aeropuertos de Estados Unidos

Caos: El sistema de transporte aéreo de USA colapsa entre accidentes fatales en LaGuardia, falta de controladores y esperas de 4 horas en aeropuertos

El sistema aeronáutico de USA colapsa entre accidentes fatales y falta de presupuesto. El 59% de desaprobación a Trump se suma al incumplimiento de su promesa de modernización, mientras demócratas y republicanos se culpan por el cierre del DHS y la parálisis del sistema de transporte aéreo, según informes del sector.

La crisis en la aviación civil de Estados Unidos alcanza un punto crítico. Entre el cierre del DHS y la falta de inversión, la promesa de Donald Trump sobre una nueva era de viajes naufraga frente a accidentes mortales y una infraestructura obsoleta. El 59% de rechazo a su gestión militar en Irán ahora suma un nuevo frente interno: el colapso de los cielos.

Donald Trump: El «Factor Emergencia»

Tragedia en LaGuardia: El fatal accidente entre un avión de pasajeros y un camión de bomberos expone la vulnerabilidad del control terrestre.

Parálisis de la TSA: Agentes trabajando sin cobrar durante 6 semanas por el cierre parcial del gobierno; en Houston, las esperas ya superan las 4 horas.

Falla de Inversión: Aunque Sean Duffy (Transporte) prometió una modernización con US$ 12.500 millones, el sistema sigue operando con infraestructura obsoleta y falta crítica de controladores.

Inseguridad Creciente: De una década casi sin víctimas (2015-2024), el 2025/2026 marca una tendencia alarmante con colisiones en pista y accidentes mortales en aeropuertos clave como Reagan y LaGuardia.

La «Grieta» Política

El cruce de acusaciones: Mientras la senadora demócrata Tammy Duckworth culpa a los recortes del «Departamento de Eficiencia Gubernamental» por eliminar personal de apoyo, Ted Cruz (republicano) contraataca tildando a los demócratas de «obstruccionistas» que priorizan a los inmigrantes sobre los pasajeros.

La crisis aérea desnuda la fragilidad del «ritmo Trump». Según reportes de POLITICO y analistas de la FAA, el sistema está sobrecargado y desfinanciado.

Entre la retórica de la «Época Dorada» y la realidad del caos en Newark y LaGuardia, la aviación estadounidense atraviesa su momento más crítico y peligroso.

(Urgente24)