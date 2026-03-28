Jorge y la «Leona» Magdalena Aicega recorrieron Estadio Municipal de Hockey próximo a inaugurarse

En el marco de la visita a Jujuy de una exjugadora de la Selección Argentina de hockey, el titular del Ejecutivo municipal recorrió, junto a la “Leona”, las nuevas instalaciones ubicadas en el barrio Alberdi, que brindarán a clubes y deportistas la posibilidad de contar con una infraestructura adecuada para el desarrollo de esta disciplina.

Luego del recorrido, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, adelantó la pronta inauguración del Estadio Municipal de Hockey, actualmente en su etapa final. “La inauguración de las canchas se ha demorado; las lluvias de verano complicaron los tiempos de obra, pero estimamos que para mayo estaremos en condiciones”, señaló.

Asimismo, enfatizó, “la capital se debía esta infraestructura, que está a punto de concretar el sueño de muchas personas que anhelaban un espacio para este deporte en nuestra ciudad. Además, su ubicación es estratégica, ya que permitirá impulsar el desarrollo y el crecimiento de los barrios que necesitan potenciarse a través de este tipo de obras”.

En la misma línea, agradeció la visita de la “Leona” y destacó, “esta valiosa presencia ratifica la importancia que se le está dando al hockey en nuestra provincia”. Asimismo, aseguró, “vamos a seguir fomentando la llegada de jugadoras de este nivel, ya que esto contribuye al acercamiento de muchas jóvenes a la práctica de este deporte.

Por su parte, Magdalena Aicega comentó, “recién hablábamos con ‘Chuli’ sobre la importancia de estas canchas, que permitirán el crecimiento del deporte en la provincia. Esto es una cadena, ya que implicará la formación de más jugadoras para el país; por eso felicitamos a la Municipalidad por esta iniciativa”.

Asimismo, expresó, “me encanta cada vez que me convocan para inaugurar canchas, porque allí se ve reflejado el crecimiento que ha tenido el país. Una cancha sintética requiere una gran inversión, pero es el estándar en el que se juega a nivel internacional y resulta clave para el desarrollo del hockey”.

Finalmente, fundamentó, “cuando hablo con las chicas en los torneos argentinos, conozco de cerca sus necesidades, y estoy convencida de que contar con una cancha de estas características hará crecer el hockey en la provincia”.

Recorrieron el predio junto al intendente Jorge, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco; el subsecretario de Gobierno Rodrigo Altea, además de funcionarios de la Secretaría de Deportes de la provincia y de Deportes Municipal.