El Parlamento del Norte Grande fortaleció su agenda regional con una visita a Purmamarca

En el marco de la primera reunión del año, los vicegobernadores del Parlamento del Norte Grande concretaron una visita institucional a la localidad de Purmamarca, como parte de la agenda oficial en la provincia de Jujuy.

La actividad estuvo centrada en un recorrido por este emblemático pueblo de la Quebrada de Humahuaca, donde se puso en valor su identidad cultural y su historia.

La comitiva, encabezada por el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis fue recibida por el intendente Humberto López y estuvo integrada, entre otros, por el presidente del Parlamento del Norte Grande y vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco; el vicepresidente segundo de la Legislatura de Tucumán, Ernesto Alfredo Toscano; la presidenta de la Legislatura del Chaco, Carmen Delgado Brito; el diputado Santiago Jubert y el secretario parlamentario Martín Luque.

El recorrido incluyó lugares emblemáticos de la ciudad, una reunión en la sede municipal y concluyó con un almuerzo institucional, en un clima de camaradería que, según coincidieron los protagonistas, refleja el espíritu del bloque regional.

En ese marco el presidente del Parlamento, Silva Neder puso el acento en el valor simbólico de la visita y en el sentido integrador del Parlamento, “muy contento de estar en esta hermosa provincia y respondiendo a la invitación del gobernador Carlos Sadir y del vicegobernador Alberto Bernis, visitando esta querida comunidad. Fuimos recibidos por el intendente y la verdad que esto es el Parlamento: más allá de la labor legislativa, también confraternizamos”.

En esa misma línea, subrayó que el contacto con localidades como Purmamarca permite fortalecer la identidad común del Norte, “es una manera de conocer comunidades tan características, donde la cultura y la tradición están a flor de piel. Para nosotros, como norteños, es una alegría y un orgullo que se mantengan estas tradiciones ancestrales, tan arraigadas y que se transmiten de generación en generación”.

El referente santiagueño remarcó el peso histórico y productivo de la región, “el Norte Grande es una región muy importante de la Argentina, aporta cerca de un tercio del Producto Bruto Interno y también concentra a un tercio de la población. Desde este Norte Grande se hizo la patria”, sostuvo.

Por su parte, Antonio Marocco, vicegobernador de Salta también centró su mirada en el valor cultural y paisajístico de la localidad de Purmamarca, destacando la relación entre comunidad y territorio, “uno se siente realmente impresionado por esta maravilla que tenemos en Argentina. Es un lugar que conozco, pero cada vez que vengo me asombra”, remarcó.

El vicegobernador destacó especialmente el rol de los habitantes locales, “la naturaleza nos ha ayudado, pero también supieron los pobladores mejorar siempre, creyendo en su futuro, con sus pautas culturales, sus tradiciones, su canto y su alegría. La verdad que a uno le maravilla este lugar”, remarcó.

También añadió que, “a veces uno piensa qué importante es postergar ciertas cosas del progreso para hacer lo que realmente necesitamos y seguir mostrando lo que somos”.

En otro plano, de la primera reunión de la Mesa Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande, ambos dirigentes coincidieron en que dejó definiciones importantes. Silva Neder confirmó que la primera sesión plenaria del año se realizará los días 13 y 14 de abril en San Miguel de Tucumán y remarcó que el documento consensuado refleja “la compleja realidad que atraviesan las provincias, con menos recursos y mayores responsabilidades”.

A manera de conclusión, los dirigentes remarcaron que la construcción de una agenda común también se nutre de estos espacios de encuentro con las comunidades, y consideraron que experiencias como la de Purmamarca ratifican que el Norte Grande tiene una identidad viva, con historia, cultura y un enorme potencial hacia el futuro.