Campeonato Argentino de Mini: Se jugó la primera jornada en la provincia de Tucumán

La primera jornada del Grupo dejó una intensa actividad con ocho partidos jugados. Tucumán hizo valer su localía con dos triunfos en ambas ramas, mientras que Santiago del Estero también cerró el día invicto. Jujuy y Salta sumaron importantes victorias que mantienen abierta la lucha por el certamen.

La ciudad de Tucumán vivió una verdadera fiesta del básquet formativo con el inicio del Campeonato Argentino de Federaciones Mini (Masculino y Femenino), en la Región NOA. La competencia reúne a los mejores seleccionados de la región y que tiene como principal objetivo promover el desarrollo deportivo, la integración y los valores del deporte en las categorías formativas.

Durante la primera jornada se disputaron 10 encuentros, cinco en la rama femenina y cinco en la masculina, con un gran marco de público acompañando a las jóvenes promesas del básquet regional.

En el Mini Femenino, Santiago del Estero abrió el campeonato con una contundente victoria sobre Catamarca por 122 a 24. Más tarde, Tucumán debutó con un sólido triunfo frente a Salta por 71 a 50, mientras que Jujuy protagonizó uno de los partidos más atractivos del día al superar a Santiago del Estero por 82 a 65. En el cierre de la jornada, el conjunto tucumano volvió a imponerse con autoridad al derrotar a Catamarca por 119 a 29, finalizando el día con dos victorias.

En la rama Mini Masculino, Santiago del Estero mostró todo su potencial al vencer a Catamarca por 147 a 32 y posteriormente a Jujuy por 148 a 65, consolidándose como uno de los protagonistas del certamen. Por su parte, Tucumán también tuvo un gran comienzo al superar a Salta por 99 a 62 y luego a Catamarca por 121 a 71. El restante encuentro de la jornada quedó en manos de Salta, que derrotó a Jujuy por 77 a 47.

Con un excelente nivel deportivo, un gran espíritu de compañerismo y el entusiasmo característico de la categoría Mini, el campeonato comenzó de la mejor manera y promete nuevas emociones en las próximas jornadas.

La actividad continuará con una nueva jornada de partidos que definirá posiciones clave en ambas ramas. Más allá de los resultados, el certamen vuelve a poner en valor el espíritu del básquet

Fixture Grupo 1: NOA – Masculino

27/06 | 9.00hs – Santiago del Estero vs Catamarca

27/06 | 12.00hs – Tucumán vs Salta

27/06 | 15.00hs – Jujuy vs Santiago del Estero

27/06 | 18.00hs – Catamarca vs Tucumán

27/06 | 21.00hs – Salta vs Jujuy

28/06 | 9.00hs – Salta vs Catamarca

28/06 | 12.00hs – Jujuy vs Tucumán

28/06 | 15.00hs – Santiago del Estero vs Salta

28/06 | 18.00hs – Catamarca vs Jujuy

28/06 | 21.00hs – Tucumán vs Santiago del Estero

Grupo 1: NOA – Femenino

27/06 | 9.00hs – Santiago del Estero vs Catamarca

27/06 | 12.00hs – Tucumán vs Salta

27/06 | 15.00hs – Jujuy vs Santiago del Estero

27/06 | 18.00hs – Catamarca vs Tucumán

27/06 | 21.00hs – Salta vs Jujuy

28/06 | 9.00hs – Salta vs Catamarca

28/06 | 12.00hs – Jujuy vs Tucumán

28/06 | 15.00hs – Santiago del Estero vs Salta

28/06 | 18.00hs – Catamarca vs Jujuy

28/06 | 21.00hs – Tucuman vs Santiago del Estero

(Informe y fotos: Prensa Federación de Básquetbol de la Provincia de Tucumán