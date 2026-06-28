Austria empato a Argelia y se clasifico como segundo en el grupo J

La selección de Austria lo empato sobre el final en un partido infartante 3-3 ante Argelia y se clasifico tercero con 4 puntos al igual que Argelia pero por la diferencia de gol el equipo africano quedo en el tercer puesto.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los goles fueron de Rafik Belghali a los 45 del primer tiempo, doblete de Ryan Mahrez a los 15 y 45 del complemento, mientras que a los 28 del PT Marko Arnautovic abria la cuenta, Marcel Sabitzer ponie en ventaja nuevamente a los 10 del ST y Sasa Kalajdzic empataba en la última del partido el encuentro. (NA)