Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy domingo 28 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 28 de junio, la temperatura rondará entre los 4 y 16 grados, descartan lluvias durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 28 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 5 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias y los vientos del Sur correrán a una velocidad entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 57 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMNN), prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector Sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del Norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 5 por ciento para esta franja del día.