Hombre fue detenido por apuñalar a un taxista en Alto Comedero

El taxista permanece en terapia intensiva tras ser apuñalado, mientras el agresor fue detenido después de horas de búsqueda.

Un hombre fue detenido tras apuñalar a un taxista en San Salvador de Jujuy, en un hecho ocurrido en el barrio Alto Comedero. La víctima, que presenta graves heridas, se encuentra en la sala de Terapia Intensiva del hospital «Pablo Soria».

El violento ataque tuvo lugar en la madrugada del viernes 10 de julio alrededor de las 2.20 de la mañana en la intersección de la avenida Tupac Amaru y la calle El Aguilar. Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada telefónica sobre un hombre herido de arma blanca.

Una rápida respuesta policial, junto con el personal del Same, permitió confirmar la veracidad del incidente y trasladar urgentemente a la víctima al hospital. Este hombre presentaba heridas en el rostro y cabeza, lo que motivó su ingreso a terapia intensiva.

El padre de la víctima, en su declaración a los efectivos, mencionó que su hijo trabaja como taxista y logró comunicarse con él para alertarle sobre el ataque, indicando que el agresor también era taxista y se había dado a la fuga.

Las actuaciones fueron enviadas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó la detención del sospechoso y el secuestro de un automóvil Fiat Cronos amarillo utilizado por el agresor en el momento del ataque.

El detenido fue localizado y arrestado alrededor de las 17 horas del mismo día, quedando a disposición de la Justicia. Las pericias de Criminalística fueron realizadas en el lugar del hecho, y se solicitó un relevamiento de cámaras para esclarecer los detalles del episodio.

La División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones está a cargo de las actuaciones complementarias, bajo la dirección del representante fiscal.