Internaron a Alberto Samid en Uruguay: La familia pide un avión sanitario para trasladarlo a Buenos Aires

El empresario ingresó por un cuadro de infección urinaria y su situación se agravó.

La información fue confirmada por su esposa, Marisa Scarafía, a TN. La misma publicó un comunicado en las redes del ex candidato a diputado donde informó sobre su estado de salud.

“Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien que es, pero es muy peligroso ya que tiene bajos todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”, explicó la mujer en un comunicado.

Tras ello, contó que el empresario conocido como el “Rey de la carne” necesita ser trasladado a Buenos Aires en avión sanitario e hizo una solicitud a las autoridades bonaerenses. “Le pido encarecidamente al señor gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, insistió.

Por último, dejó su contacto, hizo un pedido a los seguidores del empresario y agradeció: “A todos ustedes que tanto lo quieren, les pido recen por él”.

Luego de que se conociera la noticia, Scarafía confirmó la información a TN. “Tiene una infección en la sangre que surgió después de la infección urinaria que ya está tratada. Recién anoche lo pasaron a un piso de área restringida”, precisó. Asimismo, explicó que hasta el momento no lograron detectarle la bacteria ni las causas que la desencadenaron.

Además, precisó que desde el Sanatorio Mitre, donde tiene su historial clínico por sus problemas de salud, ya tienen todo preparado para recibirlo. “Solo faltaría el avión sanitario, no puede esperar mucho tiempo”, insistió.

Sobre el final, aclaró que todavía no tuvo respuesta de la gobernación bonaerense. “Necesito volver a Buenos Aires, nos esperan mis dos nietitos muy angustiados. Esto me agarró sola porque vinimos solos”, lamentó y confirmó que si bien el estado de salud del empresario es delicado, permanece estable.

Samid, de 78 años, fue candidato a diputado nacional por el Frente Patriota Federal (FPF) en las últimas elecciones legislativas.

Entre 1987 y 1991 se desempeñó como diputado provincial por el Frente Justicialista de Renovación, liderado por Raúl Othacehé. Además, en 2014 y durante dos años ocupó el cargo de vicepresidente del Mercado Central de Buenos Aires.

(TN)