Caimancito: Detuvieron a un joven acusado de agredir a su novia de 16 años embarazada

La investigación es dirigida por la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar Nº 2. La víctima permanece bajo custodia policial permanente y cuenta con medidas de protección.

En el marco de una investigación por violencia de género, fue detenido un joven acusado de agredir físicamente a su pareja, una adolescente de 16 años que cursa un embarazo de siete meses, en un hecho ocurrido días atrás en la localidad de Caimancito.

La causa se encuentra a cargo de Ernesto Lian Resúa, agente fiscal del Ministerio Público de la Acusación y titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar Nº 2 de San Pedro de Jujuy con asiento en Libertador General San Martín.

El hecho ocurrió el pasado 13 de junio. La investigación se inició luego de que la adolescente ingresara a un centro de salud para recibir asistencia médica y posteriormente se recibiera la denuncia formulada por su abuela.

A partir de los elementos reunidos durante las primeras actuaciones, el fiscal Juan Carlos Baiud, quien se encontraba habilitado de turno, solicitó la detención del imputado y otras medidas de protección destinadas a resguardar a la víctima.

La medida fue autorizada por el Juzgado y permitió la detención del acusado, quien quedó a disposición de la Fiscalía mientras avanzan las actuaciones para el esclarecimiento del hecho.

Asimismo, se dispusieron medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de la adolescente la cual se encuentra internada en observación, con custodia policial las 24 horas mientras continúan las actuaciones investigativas.

La causa continúa bajo la dirección de la Fiscalía Especializada que lleva adelante nuevas medidas para el esclarecimiento del hecho.