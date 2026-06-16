El encuentro de prevención de la violencia digital reunió a más de 350 estudiantes del Bachillerato N° 22 de la ciudad siderúrgica.

En el marco de las acciones de prevención de la violencia digital, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, llevó a cabo el taller “Lo virtual es real” en el Bachillerato N° 22 “Héroes de Malvinas” de la ciudad de Palpalá.

Durante la jornada en la que participaron más de 350 estudiantes se brindaron herramientas para reconocer y prevenir las distintas formas de violencia digital, promoviendo el uso responsable, seguro y respetuoso de las tecnologías y las redes sociales.

Prevención de la violencia digital

A través de un espacio participativo de intercambio y reflexión, los jóvenes abordaron situaciones vinculadas al ciberacoso, la vulneración de privacidad, la difusión no consentida de contenidos entre otras manifestaciones de violencia que ocurren en los entornos virtuales.

El taller “Lo virtual es real” pone en valor la importancia de fortalecer la prevención desde edades tempranas, entendiendo que la violencia de género también se ejerce en el ámbito digital y que es fundamental crear conciencia sobre los derechos, el cuidado a través de las capacitaciones permanente.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se agradeció a la concejal de Palpalá, Franco Yarvi, y a la directora del Bachillerato N° 22, Cecilia Vargas, por la articulación, el acompañamiento y el compromiso para la construcción de espacios educativos seguros e inclusivos.

A cargo de la disertación estuvo Franco Dorado, director provincial de Políticas Culturales y Comunicación; y Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad.