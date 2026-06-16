El mito de los «imanes en la nevera» y su impacto real en el consumo eléctrico

El mito de los imanes en la nevera y los 3 errores de uso que sí aumentan el gasto eléctrico de tu electrodoméstico.

Mito desmentido por fabricantes: Marcas como Bosch y LG confirman que los imanes exteriores no interfieren con el motor ni aumentan el consumo eléctrico.

Claves del gasto real: El consumo de la nevera depende de su mantenimiento, la ventilación trasera y los hábitos de apertura, no de la decoración externa.

El mito que asegura que llenar la puerta del frigorífico con imanes decorativos dispara el gasto eléctrico ha circulado con fuerza en redes sociales. Sin embargo, los expertos en energía y los propios fabricantes de electrodomésticos han salido al paso para desmentir categóricamente esta afirmación. La realidad científica es clara: colocar imanes en la superficie exterior de la nevera ahorra exactamente cero euros en tu recibo mensual, ya que los campos magnéticos que generan son insignificantes y no interfieren en el sistema de refrigeración ni en el motor del aparato.

La respuesta de los fabricantes y expertos frente al mito

Ante el revuelo generado, marcas líderes del sector como Bosch y LG han explicado de forma detallada el funcionamiento de estos electrodomésticos para tranquilizar a los consumidores. Los imanes de souvenir no tienen la capacidad de atravesar las capas de aislamiento de la nevera ni de modificar su circuito eléctrico. Por lo tanto, si te preocupa el coste de la energía al revisar el precio de la luz, puedes mantener tus recuerdos intactos en la puerta. Los expertos coinciden en que el verdadero origen del consumo elevado reside en factores de uso diario y no en elementos estéticos externos.

¿Qué factores aumentan de verdad el gasto del frigorífico?

A diferencia de los imanes, existen hábitos y descuidos cotidianos que sí penalizan el rendimiento del aparato y obligan al compresor a trabajar el doble. Los elementos más críticos que alteran el consumo son los siguientes:

La ubicación inadecuada del electrodoméstico, especialmente cuando se coloca la nevera cerca de fuentes de calor como hornos o radiadores, o bien cuando se instala sin dejar el suficiente espacio de ventilación en la parte trasera.

Un mal mantenimiento del aparato, lo que incluye problemas habituales como la acumulación excesiva de hielo en el congelador o el deterioro de las gomas de las puertas que provoca fugas continuas de frío.

El uso ineficiente en el día a día, que se traduce en gestos contraproducentes como introducir alimentos todavía calientes en el interior o abrir la puerta constantemente de forma prolongada.

Para optimizar el rendimiento del electrodoméstico y lograr un impacto real, es fundamental aplicar pautas efectivas para reducir el consumo energético en el hogar, controlando la temperatura interior (se recomiendan 4°C en el refrigerador y -18°C en el congelador).

Estrategias reales para ahorrar en el recibo de la luz

El frigorífico es uno de los electrodomésticos que más energía demanda al estar conectado las 24 horas del día. Si el objetivo es notar un alivio económico al pagar la factura de la luz, la solución no pasa por retirar los imanes, sino por revisar las condiciones del suministro eléctrico.

Analizar el mercado actual mediante un comparador de tarifas de luz te permitirá identificar si estás pagando de más por el kilovatio hora. En muchas ocasiones, la falta de optimización en el contrato encarece el recibo de forma innecesaria. Encontrar una tarifa de luz que se adapte perfectamente a tus hábitos horarios de consumo es la herramienta más eficaz para reducir el gasto energético mensual de forma legítima.

Fuente: papernest.es