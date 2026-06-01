Importante procedimiento contra la caza ilegal en Palma Sola

En el marco de los permanentes controles preventivos y recorridos de seguridad que se llevan adelante en la jurisdicción, personal del Comando de Prevención Rural y Ambiental, con base en Palma Sola, logró detectar y desarticular una importante actividad vinculada a la caza ilegal.

El procedimiento se concretó durante un control vehicular realizado sobre una ruta provincial de la zona, donde efectivos policiales interceptaron una camioneta que transportaba armas de fuego, municiones, animales silvestres faenados y diversos elementos utilizados para la actividad ilegal.

Tras las averiguaciones y diligencias correspondientes, los ocupantes fueron trasladados a la dependencia policial, donde se efectuó una requisa del vehículo con la presencia de testigos y bajo directivas de las autoridades judiciales competentes.

Como resultado del operativo se procedió al secuestro de varias armas largas, municiones, armas blancas, animales silvestres y otros elementos relacionados con la actividad ilícita. Asimismo, se iniciaron las actuaciones judiciales por Caza Ilegal, además de las correspondientes actuaciones contravencionales.

Efectivos pertenecientes a la Unidad Regional 2 se destacaron el compromiso y profesionalismo del personal policial interviniente, quienes continúan trabajando de manera constante.