Buenas noticias para Wanda: Se acreditó la cuota alimentaria que pagó Icardi

Mientras Wanda Nara está en París y Mauro Icardi en Estados Unidos, el dinero ingresó en la cuenta de la conductora.

A principios del mes de julio, Mauro Icardi pagó la cuota alimentaria provisoria que le adeudaba a sus hijas. Sin embargo, Ana Rosenfeld salió enseguida a desmentirlo, explicando que el dinero nunca había sido acreditado en la cuenta de Wanda Nara, por lo tanto, la deuda no se consideraba saldada. Finalmente, sucedió este miércoles.

En pleno partido de Argentina vs Inglaterra, el dinero que abonó Mauro Icardi ingresó en la cuenta bancaria de Wanda Nara. Así lo informó la colega Naiara Vecchio: «hoy se acreditó la transferencia de Icardi de cuota alimentaria en la cuenta de Banco Nación de Francesca e Isabella. Me confirmó Ana Rosenfeld, desde Europa».

De esta manera, Mauro Icardi ya no es un deudor alimentario. Cabe destacar que las abogadas del futbolista habían presentado una solicitud para fijar una cuota definitiva porque, hasta el momento, solo contaban una provisoria dictada por el juez Hagopián, que correspondía a un porcentaje de su sueldo.

Ahora que Mauro Icardi ya es jugador libre y no tiene un contrato con el Galatasaray, la cuota alimentaria podría ser un misterio. Las abogadas del futbolista, en más de una oportunidad, explicaron que para fijar una cuota definitiva, ambos progenitores tienen que presentar sus ingresos; por el momento, los suyos son un misterio.

(Pronto)