Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy jueves 16 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 16 de julio, la temperatura rondará entre los 11 y 28 grados, descartan lluvias durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 16 de julio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias, y los vientos del Norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La humedad etaería en el 60 por ciento y la visibilidad sería regular.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio MeteorológicoNacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector Noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del Noroeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 por ciento para esta franja del día.