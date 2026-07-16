Siria intercepta un intento de contrabando de armas hacia Hezbollah desde Irak

Las autoridades sirias lograron detener un envío de armas avanzadas destinadas a Hezbollah, según informes de la prensa estatal. La incautación es parte de un esfuerzo más amplio para frenar el contrabando en la región.
Las fuerzas de seguridad de Siria han logrado frustrar un intento de contrabando de armas que provenían de Irak y tenían como destino el grupo libanés Hezbollah, de acuerdo a lo informado por medios estatales el jueves.
El camión que fue confiscado llevaba en su carga armamento avanzado y cohetes, según un funcionario anónimo del Ministerio del Interior, citado por la agencia de noticias SANA. Una investigación preliminar indica que los materiales incautados estaban destinados a Hezbollah, un grupo chií libanés respaldado por Irán, que desde marzo se encuentra en conflicto con Israel.
El nuevo liderazgo sirio, que asumió el poder tras la caída del dictador Bashar Assad en 2024, ha intensificado su lucha contra el contrabando de armas y drogas a lo largo de sus fronteras, especialmente con Irak y Líbano. Estas rutas han sido utilizadas durante décadas para abastecer a Hezbollah y otros grupos pro-iraníes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a Siria a tomar medidas más contundentes contra Hezbollah, mientras que el actual mandatario sirio, Ahmad al-Sharaa, busca evitar que su país se vea envuelto en un conflicto regional más amplio.
Hezbollah no ha emitido comentarios respecto a estas acusaciones.
El primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, se reunió con Trump en Washington a inicios de esta semana, donde se abordó la presión sobre Bagdad para desmantelar las milicias apoyadas por Teherán.
(Cadena3)