El «Programa Crecer del RENATRE» fue declarado de interés provincial

La Cámara de Diputados declaró de interés provincial el accionar del Programa Crecer del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores RENATRE (Centros RENATRE de Cuidado y Educación Rural) por su valioso aporte al bienestar de la población rural de Jujuy.

Cabe destacar que el programa busca prevenir y erradicar el trabajo infantil durante la época de cosecha, ofreciendo un entorno seguro y brindando contención, recreación, educación y salud a hijos de trabajadores rurales.

El acto de entrega de la declaración de interés legislativo se llevó a cabo en el salón de la presidencia de la Legislatura y estuvo a cargo del vicegobernador Alberto Bernis y la diputada Alejandra Mollón, impulsora de la iniciativa que obtuvo el apoyo de todos los legisladores.

Por el Renatre asistieron los directores del RENATRE José Voytenco, Carolina Llanos y José Adrián Liguen y el delegado provincial Jorge Rois. Acompañaron el acto, autoridades nacionales y provinciales de la UATRE y de la Asociación Conciencia.

En la oportunidad las autoridades provinciales destacaron el trabajo que viene realizando el RENATRE y ratificaron su compromiso en contribuir con la visibilización de este importante trabajo y en generar nuevas oportunidades para fortalecer el programa.

Por s parte Voytenco agradeció el apoyo del Gobierno provincial y a los legisladores por la iniciativa que pone en valor el trabajo del RENATRE y del Programa CRECER en particular que tiene por objeto el bienestar de los hijos de los trabajadores y de toda la familia rural.

Rois agradeció la iniciativa de la Legislatura, «para nosotros es muy importante que el programa, que ya lleva 10 años en la provincia, cuente con el apoyo de la Legislatura», señaló. Porque «trabaja en la protección y promoción de los derechos de niños y niñas de zonas rurales brindando acompañamiento, contención y herramientas educativas fundamentales para su desarrollo integral».