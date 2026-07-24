Bomberos controlaron incendio de automóvil y evitaron daños mayores

Gran trabajo de los Bomberos en la ciudad de San Pedro de Jujuy pertenecientes a la Unidad Regional 2, que intervinieron durante la mañana de este viernes para sofocar el incendio de un automóvil registrado en barrio La Merced.

Tras ser advertidos, los efectivos de inmediato desplazaron al lugar dos dotaciones constatando que un automóvil Fiat Grand Siena, se estaba incendiando en el sector del motor, logrando sofocar el foco ígneo, evitando que el fuego se propague.

De entrevistas con el conductor, refirió que el incendio se habría originado a raíz de una falla mecánica relacionada con una bujía que había sido reemplazada recientemente.

Afortunadamente solo se registraron daños materiales, gracias a la rápida intervención de los Bomberos, que permitió controlar el siniestro y evitar daños de mayor magnitud.