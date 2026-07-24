Instituto perdió de visitante ante Vélez en su debut en el Torneo Clausura

Fue 1-0 en el estadio Amalfitani. Manuel Lanzini anotó el gol. El partido correspondió a la Zona A del certamen.

Vélez golpeó en el momento justo, en un partido en el que le tocó sufrir principalmente en el primer tiempo, y le ganó a Instituto por 1-0 al final del partido que disputaron este viernes por la primera fecha del Torneo Clausura 2026.

En un partido disputado en el estadio José Amalfitani, el mediocampista Manuel Lanzini marcó el único gol de la noche, a los 45 minutos del primer tiempo.

Con el triunfo, el equipo de los hermanos Barros Schelotto alcanzó la cuarta ubicación en la tabla anual con 31 puntos, a una ubicación de la zona de acceso a la Copa Libertadores 2027.

“La Gloria” marcha en el 19° lugar, con 10 unidades menos.

En la próxima fecha, “El Fortín” deberá visitar a Talleres, el jueves 30 de julio, a las 19, mientras que el elenco albirrojo será local de Platense, a quien enfrentará el miércoles 29, desde las 21.30.

(Cadena3)