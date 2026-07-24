Cierre del operativo por el incendio de vegetación en Volcán

Como resultado del incendio, se vieron afectadas 523 hectáreas, con predominio de pastizales (70 %) y arbustales (30 %).

El incendio de vegetación registrado en Volcán fue extinguido, luego de las tareas desarrolladas por las brigadas del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, bomberos voluntarios y bomberos de la provincia.

A la vez desde el organismo provincia agradecieron todos los demás organismos y equipos que participaron del operativo, así como los que colaboraron respetando las indicaciones durante la emergencia

El equipo técnico del Ministerio continuará realizando las evaluaciones correspondientes en la zona para relevar los efectos del incendio sobre el ambiente.

Importante recordar:

Durante la temporada seca, el riesgo de incendios es elevado. Evitar realizar quemas de maleza o residuos y, ante la presencia de un foco de incendio, comunicarse de inmediato al 911.

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