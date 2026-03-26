Bolivia se lo dio vuelta a Surinam y se metió en la final del Repechaje por un lugar en el Mundial 2026

El seleccionado del altiplano quiere hacer historia y quedó a un paso de volver a una Copa del Mundo. Sufrió para superar al conjunto americano en semifinales.

Bolivia sufrió pero se lo dio vuelta a Surinam para ganarlo 2-1 este jueves en el Estadio BBVA de Guadalajara, México, por la semifinal del Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026, y clasificar al partido definitivo.

El seleccionado boliviano logró dar un paso clave para regresar a la Copa del Mundo después de tres décadas de ausencia. Ahora deberá enfrentar a Irak, el próximo martes 31 de marzo en el mismo escenario.

Tras una serie de rebotes, Liam Van Gelderen había adelantado al conjunto de Concacaf en el inicio del complemento. Sin embargo, lo igualó el ingresado Moises Paniagua a 18 minutos del final, mientras que Miguel Terceros, seis minutos más tarde, puso el 2-1 definitivo de penal.

El conjunto sudamericano logró acceder a esta instancia tras finalizar en el séptimo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas con 20 puntos. La clasificación se definió en la última jornada, cuando consiguió una histórica victoria por 1-0 frente a Brasil como local, resultado que se combinó con el triunfo de Colombia por 6-3 ante Venezuela.

En la previa de este compromiso vital, el seleccionado boliviano había disputado un amistoso frente a Trinidad y Tobago, en el que se impuso por 3-0, resultado que le permitió llegar con ritmo de competencia al duelo decisivo. Bolivia no juega un Mundial desde Estados Unidos 1994 y buscará cortar una sequía de 30 años.

Con esta victoria ante Surinam, Bolivia avanzó a la final del Repechaje Intercontinental, instancia en la que enfrentará a Irak, que viene de vencer a Emiratos Árabes Unidos en la Quinta Ronda de la clasificación asiática. El partido decisivo otorgará el último cupo disponible para el Mundial 2026. (Muno)