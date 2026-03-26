La Justicia ordena al Gobierno que dé a conocer el polémico «Plan de Inteligencia Nacional»

La intervención de la Justicia destapa un documento reservado que contiene puntos polémicos, alimentando la controversia política.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy al Gobierno que dé a conocer el Plan de Inteligencia Nacional, que fue duramente cuestionado porque, supuestamente, habría habiltado el espionaje a periodistas y opositores, según informaron fuentes judiciales.

Mediante un oficio enviado hoy a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, el magistrado requirió que esa dependencia «tenga a bien dar curso, en el marco de las facultades conferidas por el artículo 16 de la Ley 25.520 al señor Presidente de la Nación, al pedido de relevamiento de la obligación de guardar secreto -prevista en el artículo 17 de la misma ley- al Secretario de Inteligencia de Estado», que desde diciembre es Cristian Auguadra.

El juez solicitó que se lo autorice a exhibir al fiscal federal Guillermo Marijuan -bajo cuya dirección se encuentra la investigación- el Plan de Inteligencia Nacional que fuera inicialmente enviado a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia en 2025. También pidió el dictamen de esta última, donde se hayan realizado observaciones a dicho proyecto y el plan redactado en definitiva.

«Se hace saber a mayor abundamiento que la medida fue requerida por la Fiscalía instructora con el objetivo de verificar si ha funcionado el mecanismo de consulta y cómo quedó, en definitiva, redactado el Plan de Inteligencia de aquél año, a lo que este juzgado hizo lugar», agregó el oficio.

Casanello dispuso que «a los fines de conciliar el acceso a esa documentación y con el secreto y confidencialidad propio de la actividad de la Secretaría de Inteligencia, oportunamente se consultará a esta última para que proponga el mejor modo de compatibilizar el acto con las obligaciones que emanan de la norma citada».

Los voceros explicaron que en la práctica el fiscal puede concurrir a la SIDE para que le exhiban el plan o el secretario de Inteligencia puede presentarse en la fiscalía para mostrarlo.

En qué consiste el plan

Según trascendió el año pasado, el plan fue desarrollado por el extitular de la SIDE Sergio Neiffert, y sus máximos colaboradores y fija cuáles son los lineamientos estratégicos del país para trazar los objetivos generales y las acciones particulares que debe adoptar la comunidad de inteligencia para impulsarlos o defenderlos.

Pero la redacción del plan generó controversia cuando un medio reveló sus aspectos más controvertidos. Tras esa publicación y el debate político y social que generó, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso emitió en septiembre un dictamen crítico sobre el documento.

Luego, se eliminaron los aspectos más controvertidos del PIN y se reenvió a la comisión después de las elecciones de octubre, pero se desconoce cómo quedó finalmente.

En su redacción original, siempre según la investigación del periodista Hugo Alconada Mon, el PIN afrontó cuestionamientos porque la SIDE determinaba que quedaban bajo su lupa todos aquellos que buscaran «erosionar» la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios a cargo de velar por la seguridad de la Nación.

Sin embargo, no precisaba si aludía a agentes de otras naciones o a expertos, periodistas y ciudadanos que cuestionaran los operativos de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich para evitar los cortes de tránsito, por ejemplo, frente al Congreso. (iprofesional)