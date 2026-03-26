Trump amplía al 6 de abril el plazo para que Irán reabra el estrecho de Ormuz

En una reunión de su Gabinete celebrada este jueves, Trump ha negado estar desesperado por alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra e ha insistido en que Teherán sigue dispuesto a negociar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que ampliará 10 días el plazo para que Irán reabra el estrecho de Ormuz. «Las negociaciones están en curso y, a pesar de las declaraciones erróneas en sentido contrario de los medios mentirosos y otros, van muy bien», escribió en un post en su plataforma Truth Social.

El domingo, Trump dio a Irán 48 horas para reabrir la vía fluvial clave o Estados Unidos, aseguró, destruiría toda la infraestructura energética del país. En una reunión del Gabinete celebrada el jueves, Trump negó que estuviera desesperado por alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, insistiendo en que Teherán estaba dispuesto a sentarse a la mesa a pesar de la fría respuesta del régimen teocrático a una propuesta de paz estadounidense.

Unos de los diplomáticos habituales de Trump, Steve Witkoff, ha comunicado al Ejecuctivo que hay «fuertes señales» de que Teherán está dispuesto a negociar el fin de la contienda, confirmando públicamente por primera vez que Washington había compartido un plan de paz con Teherán a través de funcionarios paquistaníes.

«Veremos a dónde conducen las cosas, y si podemos convencer a Irán de que este es el punto de inflexión sin buenas alternativas para ellos, aparte de más muerte y destrucción», ha dicho Witkoff. Por su parte, Trump declaró ante los periodistas lo siguiente: «Hoy he leído una noticia que dice que estoy desesperado por llegar a un acuerdo. Soy lo opuesto a alguien desesperado. No me importa».

Durante una reunión televisada de 90 minutos en la Casa Blanca, Trump osciló entre repetidas amenazas de «arrasar» Irán y afirmaciones de que el régimen persa estaba a punto de capitular. «Quieren llegar a un acuerdo. La razón por la que quieren llegar a un acuerdo es que les han dado una paliza», ha dicho. En respuesta a la pregunta de un periodista, Trump también ha declarado que Estados Unidos podría tomar el control del petróleo de Irán, comparándolo con el acuerdo que Washington hizo con Venezuela tras derrocar a Nicolás Maduro.

Las duras palabras de Trump se producen mientras el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, ha advertido por primera vez al Gobierno de su país de que la guerra se estaba cobrando un precio demasiado alto.

«Las FDI están al límite y más allá. El Gobierno está dejando al ejército herido en el campo de batalla», ha declarado Lapid, haciéndose eco de una advertencia formulada un día antes por el jefe militar, el teniente general Eyal Zamir. «El Gobierno está enviando al Ejército a una guerra de múltiples frentes sin una estrategia, sin los medios necesarios y con muy pocos soldados», ha dicho Lapid.

En una sesión informativa televisada, el portavoz militar israelí Effie Defrin declaró: «En el frente libanés, la zona defensiva avanzada que estamos creando requiere fuerzas adicionales de las IDF… Para ello, se necesitan más soldados de combate en las IDF».

Mientras tanto, la agencia de noticias iraní Tasnim envió el siguiente comunicado: «La respuesta de Irán a los 15 puntos propuestos por EEUU fue enviada oficialmente anoche a través de intermediarios e Irán está esperando la respuesta de la otra parte».

Tasnim, citando a un funcionario anónimo, dice que la respuesta de Irán pide el fin de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y también contra los grupos respaldados por Teherán en otros lugares de la región como Hezbolá o Hamás. Además, piden indemnizaciones de guerra y que se respete la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz. (es.euronews.com)