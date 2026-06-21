Bolivia intenta salir de la crisis: Liberan caminos y llegan camiones con combustible

Luego de semanas de desabastecimiento, comienzan a ceder las protestas y se normaliza la circulación. El Gobierno había decretado el estado de excepción.

Bolivia comenzó a recuperar la circulación en sus principales rutas luego de más de seis semanas de bloqueos y protestas contra el Gobierno. Fuerzas policiales y militares desplegaron operativos para retirar barricadas y permitir el paso de vehículos, mientras camiones cisterna con combustible comenzaron a ingresar hacia La Paz y otras zonas afectadas por el desabastecimiento.

Los bloqueos de carreteras disminuyeron este domingo de unos 50 puntos a 31, según informaron fuentes oficiales, un día después de la entrada en vigencia del estado de excepción dispuesto por el presidente Rodrigo Paz.

Los operativos, según supo la Agencia Noticias Argentinas, se concentraron principalmente en el tramo entre La Paz y Oruro, donde efectivos de seguridad trabajaron junto a maquinaria pesada para despejar las rutas. Tras la liberación de los caminos en el Altiplano, comenzaron a circular camiones con combustible y diésel hacia la capital boliviana y la ciudad de El Alto, que atravesaban una fuerte escasez de productos esenciales.

El conflicto social se originó por la profunda crisis económica que atraviesa Bolivia, considerada la más grave en cuatro décadas, sumada al malestar generado por la distribución de combustible de baja calidad que afectó a miles de vehículos.

Las protestas fueron impulsadas por sectores campesinos, indígenas, trabajadores mineros y grupos vinculados al expresidente Evo Morales, pese al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana para suspender las medidas de fuerza.

El presidente Rodrigo Paz había decretado la prohibición de manifestaciones y ordenado a las fuerzas de seguridad garantizar la libre circulación de personas y mercancías ante el impacto económico y social de los bloqueos.

En paralelo, el Congreso boliviano respaldó la medida presidencial y aprobó el decreto que declaró el estado de excepción. La decisión obtuvo más de dos tercios de apoyo entre los senadores y diputados presentes durante una sesión que comenzó durante la noche del sábado y finalizó en la madrugada del domingo.

La crisis dejó consecuencias importantes: ciudades con faltantes de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, además de al menos 16 personas fallecidas, trece de ellas por problemas derivados de la falta de atención médica oportuna debido a los cortes de ruta. Las pérdidas económicas acumuladas por el conflicto fueron estimadas en unos 3.000 millones de dólares.

Mientras el Gobierno busca normalizar el transporte y el abastecimiento, sectores opositores mantienen sus reclamos y advierten que la crisis económica y social continúa siendo el principal desafío para la administración de Paz. (NA)