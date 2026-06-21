FNE: Jorge coronó a la nueva representante de la Escuela Municipal Maestra Marina Vilte

En una vibrante velada que tuvo lugar en el multiespacio “El Alto”, el mandatario capitalino acompañó a la comunidad educativa en la elección de la nueva soberana para el año 2026, destacando el despliegue tecnológico y el espíritu de solidaridad de los jóvenes en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

En una jornada cargada de emoción y color, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, presidió la elección de la representante estudiantil de la Escuela Municipal “Maestra Marina Vilte”, en el multiespacio “El Alto”, del distrito Alto Comedero. El evento, que forma parte de la agenda oficial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, reunió a cientos de familias del alumnado de la institución que se acercaron para apoyar a las 19 candidatas.

Durante la gala, el intendente Jorge manifestó su satisfacción por el marco de público y el trabajo realizado, “es una alegría compartir el multiespacio que se colmó de colores y de la alegría de todas las promociones y de toda la escuela que, de alguna manera, celebra también con sus familias esta coronación”.

Asimismo, el mandatario subrayó el compromiso municipal con la juventud en una esperada noche en la que “no solo las chicas desfilan, sino que bailan y también celebran la alegría de la juventud y la expresión tan espontánea de formar parte de una práctica que las tiene, las encuentra y las celebra también con mucha solidaridad y compañerismo”.

Por su parte, la coordinadora general de Eventos y Espectáculos, Cristina “Kitty” Conde, agradeció la confianza depositada por la dirección de la institución y las autoridades municipales, con el intendente Jorge a la cabeza, “por habernos convocado a la Coordinación de Eventos y Espectáculos; hemos tenido la posibilidad de ir mejorando cada año y realizar un lindo espectáculo con un lindo show”.

En este sentido, la funcionaria resaltó la colaboración técnica de la producción capitalina en el evento de la escuela municipal, “en este caso, este año estuvimos con el equipo de producción de la Reina Capital. Hemos tenido una apertura, un lindo show con el grupo de baile Fogo, y hemos podido trabajar con toda la tecnología en el escenario, la pantalla, el sonido y la iluminación poder mostrar de alguna manera cómo también se va avanzando año tras año”.

A su turno, la directora de Educación, Erica García, destacó la amplia participación del alumnado “bailaron los chicos del nivel inicial, primario y secundario, mostrando sus chombas de promo tanto séptimo grado como quinto año” por lo que calificó a la jornada como “hermosa” resaltando la integración de los tres niveles educativos.

También adelantó que ya están en marcha los preparativos para los próximos desfiles de carrozas de esta edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. “estamos haciendo colecta de material reciclado, sobre todo latas, chapitas, cartón y botellas de plástico para nuestro carruaje, así que estamos camino a eso, como todos los estudiantes de San Salvador”. La funcionaria invitó a los vecinos a acercarse a cualquiera de los tres niveles de la escuela o a la Dirección General de Educación para colaborar con los materiales.

La noche no solo se limitó al tradicional desfile y vals de las candidatas con sus pajes, sino que se transformó en un espectáculo integral. La Promo ’26 llenó el escenario de energía con coreografías especiales, acompañadas por la participación de los niños de los niveles inicial y primario, quienes hicieron sus propias presentaciones demostrando una gran performance.

Tras el paso de las 19 jovencitas, el jurado dio a conocer el nombre de las nuevas representantes de la Escuela Marina Vilte: