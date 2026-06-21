«Sub 17»: Kiki Ramos tiene 17 años y es el primer haitiano en ser convocado a la selección argentina

Nació en Puerto Príncipe pero llegó al país cuando era un bebé. Placente lo citó pensando en el Mundial Sub 17 en Qatar, que arranca en noviembre.

No se trata de ninguna joya oculta porque hace rato que en Liners se habla de él. Goleador de la Sexta de Vélez, Stephen Ramos fue citado por primera vez a la Sub 17 de Diego Placente, que comenzará este lunes su preparación para el Mundial de la categoría que se disputará en Qatar del 19 de noviembre al 13 de diciembre. La particularidad del extremo: nació en Haití pero llegó a la Argentina a los 8 meses de edad.

Con esta citación, Kiki -su apodo- se convierte en el primer haitiano en ser convocado a la Selección Argentina. El extremo lleva 12 goles en el torneo de Inferiores, siendo uno de las estrellas del equipo que dirige Héctor Manfredi y que este fin de semana le ganó 2-1 nada menos que a Boca, y con un gol del reciente citado. Ante Rafaela, el 2 de junio, metió por primera vez cuatro goles en un partido.

Ramos nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, capital de Haití, donde lo están siguiendo con atención, pero fue adoptado por sus padres argentinos cuando aún era un bebé y tiene la doble nacionalidad. Llegó al club a los seis años gracias a un vecino hincha de Vélez que lo invitó a sumarse al club. A los 14 años ya sorprendía no sólo por su juego en la Octava del Fortín sino porque muchos hablaban de su parecido con el brasileño Vinicius Jr.

Ya fue campeón con su categoría hace unos años y desde aquel momento que no dejó de destacarse, al punto de ser tenido en cuenta por Diego Placente para su primera experiencia en la Selección. En el 2025 sufrió algunas lesiones que lo marginaron de su categoría pero volvió con todo en el 2026 y a fuerza de goles se ganó un lugar para vestir la camiseta argentina.

En esta prelista también figuran los volantes de Estudiantes Leandro Alcaraz y Agustín Ipoutcha; el arquero de Aldosivi Kevin Báez y el mediocampista de Talleres Bautista Roldán, entre otros. Desde este lunes y hasta el miércoles se entrenarán en el pedio de Ezeiza.

En el Mundial, Argentina formará parte del Grupo C: debutará ante Australia el 19 de noviembre, luego se enfrentará a Mozambique el 22 y cerrará la fase ante Dinamarca el 25. El torneo tendrá 12 grupos de cuatro equipos cada uno, se clasificarán los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros.

Datos claves

Nació en Haití pero fue adoptado y llegó al país a los 8 meses.

Juega en la Sexta de Vélez como extremo por izquierda o delantero.

Se convirtió en el primer haitiano en ser citado a la Selección.

(Bolavip)