Bolivia conmemora este 6 de agosto el 201º aniversario de su independencia

La fecha reafirma el orgullo de la identidad plurinacional, la riqueza de sus culturas y el homenaje a los héroes de la emancipación.

Con actos oficiales, desfiles y celebraciones populares en todo el país, Bolivia conmemora este miércoles 6 de agosto un nuevo aniversario de su independencia, alcanzando 201 años de vida como nación soberana.

Este 6 de agosto, el Estado Plurinacional de Bolivia celebra el 201º aniversario de su independencia, una de las fechas más importantes de su calendario cívico. A lo largo y ancho del país se desarrollarán actos protocolares, desfiles militares y escolares, homenajes históricos y actividades culturales para recordar la proclamación de la independencia ocurrida en 1825.

La independencia boliviana fue el resultado de una extensa lucha emancipadora que culminó con la firma del Acta de la Independencia en la ciudad de Chuquisaca (actual Sucre) el 6 de agosto de 1825, marcando el nacimiento de una nueva nación tras años de enfrentamientos contra el dominio colonial español.

Las ceremonias centrales contarán con la participación de las principales autoridades nacionales, representantes de las Fuerzas Armadas, instituciones públicas y organizaciones sociales, además de miles de ciudadanos que se sumarán a los festejos patrios.

En las principales ciudades bolivianas también se realizarán festivales artísticos, presentaciones de danzas tradicionales, ferias gastronómicas y actividades destinadas a poner en valor la diversidad cultural que caracteriza al país.