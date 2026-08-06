San Salvador de Jujuy celebra hoy 6 de agosto la fiesta de su Santo Patrono, el Santísimo Salvador

La Capital jujeña vivirá este jueves una de sus celebraciones religiosas más tradicionales. Habrá misas, procesión y asueto administrativo y escolar en todo el ejido municipal.

Cada 6 de agosto, la ciudad de San Salvador de Jujuy conmemora la fiesta patronal en honor al Santísimo Salvador, protector espiritual de la Capital provincial y una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario local.

La jornada reunirá a cientos de fieles que participarán de las distintas actividades litúrgicas organizadas por la Iglesia, entre ellas las celebraciones eucarísticas y la tradicional procesión por las calles céntricas, en una manifestación de fe que forma parte de la identidad histórica y cultural de la ciudad.

Con motivo de esta festividad, el Gobierno de Jujuy ratificó el asueto administrativo y escolar para este jueves 6 de agosto en todo el ejido de San Salvador de Jujuy, medida que alcanza a los establecimientos educativos de todos los niveles y a la administración pública provincial con asiento en la Capital. La disposición se aplica en el marco del Decreto N.º 7456-G/2003, vigente desde hace más de dos décadas.

La festividad del Santísimo Salvador constituye una tradición profundamente arraigada entre los jujeños y cada año convoca a familias, instituciones y peregrinos que renuevan su devoción al patrono de la ciudad.

Además del significado religioso, la fecha representa una oportunidad para valorar la historia de San Salvador de Jujuy, fundada en 1593 y reconocida por su riqueza cultural, patrimonial y espiritual.

Como cada año, se espera una importante participación de vecinos y visitantes que acompañarán las ceremonias previstas, en una jornada marcada por la fe, el encuentro comunitario y el homenaje al Santo Patrono de la Capital jujeña.