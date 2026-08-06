«Meet Up Argentina» abrió con la transformación turística de Jujuy en el centro

En la apertura del Meet Up, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, repasó el salto a 1,5 millones de turistas, la nueva conectividad aérea y la llegada de hoteles internacionales.

La transformación turística de Jujuy fue protagonista en el acto de apertura del Meet Up Argentina, en Buenos Aires. El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, presentó ante los referentes del turismo de reuniones los números que respaldan el crecimiento del destino: más turistas, más noches de estadía, nuevas rutas aéreas e inversión hotelera internacional.

Una comitiva público-privada

Acompañaron al ministro el secretario de Turismo de la provincia, Diego Valdecantos; el secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Luciano Córdoba; el presidente de la Cámara de Turismo de Jujuy, Rodrigo Torres; y la directora de Eventos del Cabildo, Angelina Cerone. Se sumaron referentes del sector privado: Hotel Amérian, Hotel Huacalera, Viñedos Yacoraite, Jujuy Bureau y Hotel Howard Johnson Plaza Jujuy, una presencia que refleja la articulación detrás del crecimiento del destino.

De lugar de paso a destino de pernocte

De acuerdo con los datos que presentó Posadas, el destino pasó de 950.000 a 1,5 millones de turistas entre la prepandemia y la actualidad, y la estadía promedio creció de 2 a casi 4 noches. San Salvador de Jujuy encabeza ese cambio: «No solo es un lugar de paso, sino que es un lugar de pernocte», señaló, y destacó la reciente inauguración del Centro Cultural Lola Mora, diseñado por César Pelli, como «un antes y un después» para la capital.

Más vuelos, inversión hotelera y salas para eventos

Entre los anuncios, el ministro adelantó que la provincia suma en septiembre a Joy Airlines, con siete vuelos diarios a Buenos Aires y uno a Córdoba, y que JetSMART regresa el 3 de octubre con una frecuencia diaria a Buenos Aires. Recordó además que hoy operan Aerolíneas Argentinas y Flybondi, y que Aerolíneas se comprometió a recuperar la conectividad con Mendoza e Iguazú.

Posadas detalló que en septiembre abre un Amérian 4 estrellas superior en San Salvador, con una sala para 500 personas, y que en enero comienza la construcción de un Meliá y de un Hilton. A eso sumó las nuevas salas del Cabildo para 150 y 50 plazas, y la Ciudad Cultural, con capacidad para 20.000 asistentes.

El ministro repasó también el calendario que refuerza el perfil de la provincia como sede de eventos: La Renga el 15 de agosto, Los Pumas el 29 de agosto y el Festival de la Cazuela el 3 de octubre. La presentación integra la estrategia de promoción turística de la provincia en los principales encuentros del sector. «Los que no conozcan, que vengan a Jujuy porque se van a maravillar. Y a los que conozcan, que vengan a ver la transformación de los últimos años», cerró ante el país.