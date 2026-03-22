Boca le ganó a Instituto por 2-0 para asentarse en zona de clasificación

Boca derrotó a Instituto por 2 a 0 en un partido en el que su juego fluyó de gran manera y que disputaron esta noche, en La Bombonera, por la duodécima fecha del Torneo Apertura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los goles fueron convertidos por el enganche Tomás Aranda, a los cinco minutos del complemento, y el delantero Adam Bareiro, cuando iban 10 de la segunda parte.

Con el triunfo, el “Xeneize” continúa subiendo en la tabla y se ubica en el sexto puesto de la zona A, con 17 puntos y en zona de clasificación, mientras que el equipo que dirige Diego Flores es duodécimo con 11 unidades y no puede salir de la lucha por la permanencia.

En la próxima fecha, cuya programación aún no está confirmada, los dirigidos por Claudio Úbeda deberán visitar a Talleres, mientras que la “Gloria” será local de Defensa y Justicia, el único conjunto que permanece invicto en el torneo.

La primera llegada del partido fue del local, a los 10 minutos, con un desborde por derecha y centro atrás del defensor Marcelo Weigandt, que permitió el disparo de media vuelta del delantero Adam Bareiro, aunque el paraguayo no pudo sacar un remate limpio y le entregó la pelota en las manos al arquero Manuel Roffo.

La visita tuvo su primer acercamiento siete minutos después, con un zurdazo cruzado desde el costado izquierdo del delantero Alex Luna, con un tiro que salió rasante pero ancho.

A los 22 minutos, el extremo Jhon Córdoba recuperó una pelota en la salida contra el defensor Ayrton Costa y tuvo libertad para encarar al arquero Agustín Marchesin, pero su remate potente salió centralizado y fue detenido por el exjugador de la Selección argentina con la pierna derecha.

Solo cuatro minutos más tarde, un gran pase filtrado por encima de la defensa rival del enganche Tomás Aranda habilitó al delantero Miguel Merentiel, que quedó libre aunque no pudo superar a Roffo, que achicó bien los espacios.

A los 35 minutos, un gran pase largo con la cara externa del pie derecho del mediocampista Leandro Paredes permitió el disparo de volea de Merentiel, que no impactó la pelota de la mejor manera y vio como su tiro se iba cerca del poste izquierdo de Roffo.

Boca se salvó cinco minutos después, cuando el mediocampista Gastón Lodico empaló un centro al segundo palo para la llegada del defensor Fernando Alarcón, que remató sin ángulo y no pudo acertar ante el arco desprotegido.

Ya en la segunda parte, antes del primer minuto, Merentiel recibió por izquierda y remató de primera, con un remate que se desvió y terminó dando en el palo derecho de Roffo, antes de irse al córner.

Un minuto más tarde, un centro desde la izquierda al segundo palo le llegó a Bareiro, que definió con un cabezazo bajo que dio en el poste de Roffo, esta vez el izquierdo.

Boca abrió el marcador a los cinco minutos, con un control, amague y remate desde el borde derecho del área del prometedor juvenil Aranda, que colocó la pelota contra el rincón izquierdo de Roffo para marcar su primer gol en Primera División.

Tres minutos más tarde, al defensor Agustín Massaccesi le quedó el rebote de un córner en el lado izquierdo del área chica y buscó cruzar un zurdazo bajo, aunque Marchesin dio dos pasos al frente y pudo detener poniendo firme la mano izquierda.

Cuando iban 11 minutos de la segunda parte, un rebote fortuito le entregó la pelota a Adam Bareiro, en la puerta del área chica, que definió fuerte y alto de primera, para vencer a Roffo y ampliar la ventaja del “Xeneize”.

Síntesis del partido: Torneo Apertura 2026.

Zona A.

Fecha 12.

Boca 2 – 0 Instituto.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Jorge Baliño.

Boca: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Adam Bareiro, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Gustavo Abregu, Gastón Lodico, Alex Luna; Matías Fonseca. DT: Diego Flores.

Goles en el segundo tiempo: 5m. Tomás Aranda (B), 11m. Adam Bareiro (B).

Cambios en el segundo tiempo: 23m. Nicolás Guerra por Matías Fonseca (I) y Matías Tissera por Agustín Massaccesi (I); 26m. Alan Velasco por Ander Herrera (B); 28m. Jeremías Lázaro por Alex Luna (I); 37m. Leandro Brey por Agustín Marchesin (B); 41m. Matías Gallardo por Gastón Lodico (I) y Luca Rafaelli por Jhon Córdoba (I); 45m. Camilo Rey Domenech por Leandro Paredes (B) e Iker Zufiaurre por Tomás Aranda (B).