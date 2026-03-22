EE.UU. alerta a sus ciudadanos en todo el mundo, «sobre todo en Oriente Medio»

La advertencia insta a los estadounidenses a extremar las precauciones ante posibles amenazas contra intereses del país en el extranjero.

El Departamento de Estado de EE.UU. emitió este domingo una advertencia de seguridad global instando a los estadounidenses a extremar las precauciones ante posibles amenazas contra intereses del país norteamericano en el extranjero.

La notificación, fechada el 22 de marzo de 2026, recomienda a los estadounidenses en el extranjero «ejercer mayor precaución» y mantenerse atentos a las directrices de seguridad publicadas por la embajada o consulado más cercano.

El comunicado oficial advierte de que las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos, incluso aquellas ubicadas fuera de Oriente Medio, han sido blanco de amenazas. Además, señala que grupos afines a Irán podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero, así como lugares vinculados a Estados Unidos o frecuentados por ciudadanos estadounidenses en todo el mundo.

Otro de los puntos destacados en la advertencia es la posibilidad de que se produzcan cierres periódicos del espacio aéreo en diversas regiones, lo que podría generar interrupciones en los viajes internacionales.

Agresión contra Irán

La madrugada del 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica de Irán.

Los bombardeos causaron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia iraní, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo iraní, fue elegido como su sucesor.

Desde el inicio de las hostilidades, más de 1.300 civiles han fallecido en Irán, según las autoridades de la nación persa. Además, han sido destruidas o gravemente dañadas miles de infraestructuras civiles, viviendas, centros médicos y escuelas.

Como represalia por los ataques, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética, realizó una serie de ataques masivos que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio.

Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles. (RT)