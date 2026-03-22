Donde fluye el agua, crece la igualdad

La crisis mundial del agua nos afecta a todos, aunque de forma desigual.

En lugares donde las personas carecen de acceso al agua potable y al saneamiento cerca de sus hogares, las desigualdades se acentúan; y son las mujeres y las niñas quienes sufren las peores consecuencias.

Son ellas las que se encargan de recolectar el agua.

Son ellas las que gestionan el agua.

Son ellas las que cuidan a quienes enferman debido al consumo de agua insalubre.

Son ellas las que sacrifican su tiempo, salud, seguridad y oportunidades.

Sin embargo, con demasiada frecuencia, las mujeres y las niñas quedan excluidas de la toma de decisiones, el liderazgo, la financiación y la representación en los sistemas de gobernanza del agua.

Esto convierte la crisis del agua en una crisis con rostro de mujer.

Para afrontar estos desafíos, debemos adoptar un enfoque transformador y basado en los derechos, en el que se escuchen las voces de las mujeres y se reconozca su capacidad de acción.

Es fundamental que las mujeres estén representadas de manera equitativa en todos los niveles de liderazgo relacionados con el agua, y que participen en el diseño de cada tubería y en la formulación de cada política.

Asimismo, las mujeres deben impulsar el cambio en las cuestiones hídricas, en calidad de ingenieras, agricultoras, científicas, trabajadoras del saneamiento y líderes comunitarias.

En un contexto marcado por los riesgos crecientes a que nos enfrentamos —desde un clima cambiante y los desastres relacionados con el agua hasta la falta de financiación, sin olvidar ciertas normas sociales y las deficiencias en materia de gobernanza— es crucial que todo el mundo pueda desempeñar plenamente su papel en la gestión del agua como un bien común para fortalecer nuestra resiliencia de cara al futuro.

Esto implica, entre otras cosas, involucrar a los hombres y los niños como aliados en la promoción del agua potable, el saneamiento y la higiene para todos, así como en la lucha contra las normas y los comportamientos que impiden a las mujeres y las niñas alcanzar su pleno potencial.

Solo entonces, los servicios de agua potable podrán satisfacer las necesidades de todas las personas, lo que permitirá a las mujeres y niñas llevar vidas más saludables y plenas, y hará del agua una fuerza impulsora del desarrollo sostenible y la igualdad de género que nos beneficie a todos.

En este Día Mundial del Agua 2026, indagamos en la relación vital entre la mujer, el agua y la igualdad de género.

Mensajes clave para el Día Mundial del Agua 2026

La crisis mundial del agua nos afecta a todos, aunque de forma desigual. En lugares donde las personas no tienen garantizado el ejercicio de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, las desigualdades se acentúan; y son las mujeres y las niñas quienes sufren las peores consecuencias. Es hora de que las mujeres y las niñas ocupen un lugar central en las soluciones relacionadas con cuestiones hídricas.

Las mujeres deben moldear el futuro del agua. Los servicios relacionados con el agua deben resistir el cambio climático y satisfacer las necesidades de todas las personas. Para solucionar la crisis del agua, es necesario adoptar un enfoque transformador y basado en los derechos, en el que se reconozcan plenamente las voces, el liderazgo y la capacidad de acción de las mujeres.

Donde fluye el agua, crece la igualdad. Cuando las mujeres y las niñas participan en pie de igualdad en las decisiones sobre el agua, los servicios relacionados con este recurso se vuelven más inclusivos, sostenibles y eficaces. Es preciso invertir en el liderazgo de las mujeres para hacer del agua una fuerza impulsora de un futuro más saludable, más próspero y con mayor igualdad de género que nos beneficie a todos.

(Naciones Unidas)